Letselschade claimen na een ongeluk in Volendam

Een aanrijding omdat iemand de file te laat opmerkt. Een fietsongeluk tussen 2 fietsers of een ongeluk op het werk. Vaak overkomt u een ongeluk volledig buiten uw schuld om. Loopt u letsel op door het ongeluk en is er als gevolg van dit letsel sprake van schade, dan spreken wij van letselschade. U kunt dan een letselschade advocaat inschakelen om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij. In Volendam zelf is geen letselschade advocaat gevestigd. U kunt echter vrij eenvoudig een letselschade advocaat in Amsterdam inschakelen. Overigens zijn de meeste mensen verzekerd tegen aansprakelijkheid en is het de schadeverzekering die de letselschade vergoed.

Wat te doen na een aanrijding?

De meeste ongelukken gebeuren door een aanrijding. Het kan dan gaan om een kettingbotsing of kop-staartbotsing tussen 2 auto’s, maar u kunt ook als fietser aangereden worden. De vraag is dan wel wat te doen na een aanrijding om letselschade te kunnen verhalen op de aansprakelijke partij.



Een aantal zaken zijn van belang om succesvolle letselschade te kunnen claimen. Ten eerste is het heel belangrijk om een schade-aanrijdingsformulier in te vullen. Doe dit altijd, niet alleen bij een auto-ongeluk, maar ook als u als fietser aangereden bent door een auto of bij een aanrijding tussen fietsers. Op een schade-aanrijdingsformulier kunt u namelijk de toedracht van het ongeval aangeven. Zo wordt duidelijk wie schuldig is bij een aanrijding. Ondertekent u het schadeformulier en laat u deze ook door de tegenpartij ondertekenen, dan is de inhoud van het schadeformulier bindend tussen partijen.



Voor het bewijzen van de toedracht van een aanrijding kunnen verder getuigenverklaringen van belang zijn. Vraag daarom altijd aan eventuele getuigen van een aanrijding of zij een verklaring willen afleggen waarin ze aangeven wat zij gezien hebben van het ongeval.

U dient niet alleen aan te tonen wie schuldig bij een aanrijding is. Van belang is ook dat u bewijst welke klachten en beperkingen u aan de aanrijding in Volendam over hebt gehouden. Zo komen er na een achterop aanrijding vaak whiplash klachten voor. Dit letsel wordt ook wel niet objectiveerbaar letsel genoemd omdat het op foto’s niet zichtbaar is. Whiplash letsel kan daardoor tot discussies leiden met de letselschade verzekeraar.



Om discussie over het causaal verband tussen het ongeval en de schade te bewijzen, is het van belang dat u direct na een aanrijding een arts naar uw letsel laat kijken. Vertel de arts als u last heeft van whiplashklachten en vraag ook of hij of zij dit in uw medisch dossier kan schrijven. U voorkomt dan discussie over de vraag of de kosten in verband staan tot het ongeluk.



Wat doet een letselschade advocaat?

Voor het verhalen van letselschade kunt een letselschade advocaat inschakelen. Deze helpt u bij het gehele letselschadetraject. Dit betekent dat een letselschade advocaat een aansprakelijkstelling opstelt en naar de tegenpartij stuurt, een voorschot op de letselschade voor u regelt zodra er een erkenning van aansprakelijkheid is de letselschade advocaat in discussie met de verzekeraar gaat over de hoogte van uw letselschadevergoeding.