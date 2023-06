Partner content

Maak je tuin klaar voor de zomer met deze 5 handige tips

Nadat de dagen langer zijn geworden en het weer warmer wordt, is het hoog tijd om je tuin klaar te maken voor de zomerse dagen! Met deze 5 handige tips zorg je ervoor dat je tuin er aller mooist uit komt te zien in de zomer en dat je er optimaal van kan genieten!

Tip 1: Koop een zweefparasol met voet. De beste manier om je tuin tegen de felle zon te beschermen is door een zweefparasol met voet te installeren. Een voet aan je parasol geeft meer stabiliteit en zorgt ervoor dat je overdag heerlijk in de schaduw kunt zitten. Zo ben je beschermd tegen de hitte en kun je zelfs in de middag nog buiten zitten. Vergeet niet een parasolhoes aan te schaffen om ervoor te zorgen dat je parasol in goede staat blijft!

Tip 2: koop goede meubels. Goede tuinmeubels zijn het halve werk als je een leuke tuin wilt creëren. Kies voor kwaliteit meubels die bestand zijn tegen weersinvloeden. Probeer verschillende combinaties uit om een unieke uitstraling te creëren en probeer passende kussens, dekens en kleedjes te vinden om je look af te maken.

Tip 3: Plant een kleurrijk bloementuintje Groepeer bloemen aan de voet van een muur of doe zoals bij tuinen in de oudheid, creëer een kleurrijk bloementuintje! Kies voor vaste planten die je tuin er het gehele jaar gezellig houden. Heb je een kleine tuin? Ook in een kleine tuin kun je prachtige bloementuintjes creëren. Investeer in bijvoorbeeld kruipluiken en bloempotten om zo nog meer bloemen in je tuin te kunnen plaatsen.

Tip 4: voeg wat verlichting toe. Verlichting kan je tuin 's avonds een hele andere sfeer geven. Met wat verlichting kan je tuin net zo warm en uitnodigend worden als 's avonds, als 's middags! Koop eenvoudige buitenlampen die een gezellig licht verspreiden, of hang wat pendelverlichting aan een boom voor extra romantische en sfeervolle momenten.

Tip 5: Maak gebruik van textiel Textiel is een geweldige manier om je tuin op te fleuren. Hang wat gekleurde linnen lakens aan verschillende hoogtes om een prachtige uitstraling te creëren. Of hang wat zonnezeilen op je pergola of terras voor extra verkoeling in de zomer. Hierdoor zal je tuin er stijlvol uit komen te zien en kun je optimaal genieten van de warme zomerdagen.

