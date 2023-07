Partner content

Maak met deze handige tips je tuin en huis zomerklaar!

Tijdens de zomermaanden kan de temperatuur in Nederland erg hoog oplopen. Zó erg zelfs, dat het beter is maatregelen te nemen om het aangenamer te maken, zowel binnen als buiten in de tuin. In dit artikel lees je alles over hoe je dat precies kunt doen en wanneer je daarmee moet beginnen. Je krijgt meerdere tips over hoe je je woning en tuin zomerklaar maakt!

Renovatie

Om je woning en tuin goed bestendig tegen de hitte te maken, zul je een aantal aanpassingen moeten doen. Je zult waarschijnlijk niet ontkomen aan het verbouwen van je woning, en onthoud dat je hier op den duur geld mee zult besparen. Het beste is om met het eventuele renoveren en verbouwen van je woning te beginnen in de wintermaanden. Op deze manier heb je voldoende tijd en ruimte om op tijd op de warmte voorbereid te zijn. Nadat je je verbouwplan hebt opgesteld, is het belangrijk ook jezelf goed voor te bereiden op werkzaamheden buitenshuis. Je moet bijvoorbeeld goed aangekleed zijn. Dit doe je het beste met een softshell jas van het merk Strauss.

Wat is een softshell jas?

Een softshell jas is de perfecte jas voor renovaties en verbouwingen. De jas is ademend en tegelijkertijd winddicht en waterafstotend. Het textiel van de jassen van bestaat uit de zogeheten gelamineerde membraanlagen. Dit zorgt ervoor dat de buitenste laag je goed beschermt tegen water en wind, terwijl de binnenste lagen het vocht naar buiten transporteren en je tegelijkertijd lekker warm houden. De softshell jas is ook heel elastisch, resistent en robuust. Daarnaast zijn er meerdere modellen van een softshell jas te vinden, waardoor je een jas kunt uitkiezen voor verschillende benodigdheden en omstandigheden. Een softshell jas is met dit alles dus zeer geschikt voor het verbouwen en voorbereiden van je woning en tuin op de zomermaanden.

Hoe kun je zorgen voor meer duurzaamheid tijdens de zomer maanden?

Zoals gezegd kan de temperatuur in de zomer zowel in de tuin als in huis hoog oplopen. Het is natuurlijk aan te raden in een goede zonweringen te investeren om de meeste zonnestralen uit de tuin en uit huis te houden. Ook is het slim om overdag deuren en ramen dicht te houden en pas ‘s ochtends en ‘s avonds laat te ventileren als het wat koeler is. Toch kan het zijn dat deze maatregelen niet genoeg zijn. Het goed isoleren van muren en je dak, en daarnaast het gebruik van isolatieglas is een oplossing voor duurzaam gebruik.

Veel mensen denken dat woningisolatie vooral nodig is in de winter om zo de warmte van de kachel niet te laten ontsnappen. Maar isolering werkt in de zomer net zo goed. Je voorkomt ermee dat de warmte van buiten gemakkelijk door de muren en ramen komt. Je woning wordt hiermee comfortabel en ook qua praktisch aspect verbeter je de omstandigheden. Je zult met een goede isolatie wellicht niet overal een airco nodig hebben. Ga je voor een renovatie van je woning om het duurzaam te maken, let van wel op de veiligheid, vooral als je dit werk zelf gaat aanpakken. Veiligheid staat op één. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je beschikt over goede veiligheidsschoenen.

Ook je tuin kun je inrichten op warm zomerweer. Kies bijvoorbeeld voor veel groen. Haal planten en bomen in de tuin die kunnen zorgen voor aangename schaduw. Zorg er voor dat je de nieuwe planten op tijd en voldoende water geeft. Het beste moment om ze water te geven is wanneer de zon onder is. Zo verdampt het water niet direct. Een goede parasol doet ook wonderen, vooral het type parasol dat beschermt tegen Uv-straling. Op deze manieren houd je het zowel binnen als buitenshuis koel.

Hoe kun je je huis laten afkoelen in de warme zomer maanden?

Naast duurzaam renoveren van je woning en tuin, is het ook handig wat tips te hebben die vooral praktisch zijn. Je hebt al kunnen lezen dat een goede parasol en zonnewering wonderen doen tegen de hitte in je tuin. Toch kan het ondanks je de maatregelen die je hebt genomen om je woning hittebestendig te maken, toch erg warm worden. Wat je dan het beste kunt doen is in de avond alle deuren en ramen tegen elkaar open zetten. Op deze manier tocht het lekker door en kan in ieder geval een deel van de warmte ontsnappen. Houdt vervolgens overdag wel alles goed dicht én zorg dat je goede horren hebt. Zo voorkom je dat je binnen vervelende insecten hebt, zoals muggen.

In de tuin geldt hetzelfde. Zodra de zon onder is, klap je de parasol en de zonnewering in zodat de warmte kan ontsnappen. Het sproeien van de planten in je tuin wil ook helpen om de tegels af te koelen. Wel zo fijn en comfortabel als je lekker wilt barbecueën deze zomer! Wil je je tuin deze zomer barbecue proof maken? Lees dan snel deze tips!