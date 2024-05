Partner content

Nieuwe LED verlichting, hier let je op

Toe aan nieuwe verlichting boven tafel, in de gang of op je kantoor? Om de juiste led lampen te kiezen, zijn er verschillende punten om rekening mee te houden. Het is handig om te begrijpen welke factoren de kwaliteit en daarmee de prestaties bepalen. Wij hebben deze voor je op een rijtje gezet zodat je goed geïnformeerd de bouwmarkt kan betreden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees dan verder!



De prijs

De prijs van LED-lampen kan misleidend zijn: goedkoop betekent niet altijd dat je bespaart. Hoewel goedkope lampen mogelijk van goede kwaliteit zijn, leveren ze vaak niet genoeg licht. Soms worden lampen goedkoper aangeboden omdat ze in grotere hoeveelheden worden geproduceerd, maar dit kan ten koste gaan van de kwaliteit en de koeling van de lamp. Beslis dus niet alleen op basis van prijs, maar overweeg ook de kwaliteit en de prestaties van de lamp om ervoor te zorgen dat je de beste keuze maakt.



Type led lamp

Hoewel lampen met powerleds vaak verkozen worden, vallen ze qua prijs doorgaans hoger uit. Niettemin rechtvaardigen de voordelen deze prijs: minder leds leveren meer licht op en zorgen voor een betere warmteafvoer.



Materiaal van de led lamp

Bij het kiezen van een led lamp, let je op het lenstype. Lenzen zijn doorgaans van plastic of glas. Plastic is steviger, maar kan na verloop van tijd verkleuren. Glas laat meer licht door, maar is kwetsbaarder en kan sneller breken.



De lichtopbrengst

Het is lastig om de werkelijke lichtopbrengst te bepalen; bij spaarlampen wordt dit gemeten in 'lumen'. Het probleem is dat deze vaak te optimistisch worden voorgesteld. LED-verlichting biedt genoeg licht om 50W halogeen- en 40W gloeilampen te vervangen. Voor hogere wattages zijn spaarlampen wellicht geschikter. Het beste advies blijft echter om enkele lampen zelf uit te proberen en zelf een oordeel te vellen.



De kleur

Bij het kiezen van led lampen is de kleur een cruciale factor, omdat het de sfeer beïnvloedt. LED's bieden gebundeld licht zoals halogeenspots en zijn beschikbaar in verschillende kleurtemperaturen, waaronder "zeer warm wit", "warmwit", "neutraal wit" en "koelwit", gemeten in Kelvin (K). Ter vergelijking: een 60 watt gloeilamp heeft een kleurtemperatuur van ongeveer 2700 Kelvin, wat extra warmwit is. Een 100 watt gloeilamp heeft een kleurtemperatuur van ongeveer 3000 Kelvin, vergelijkbaar met halogeenverlichting. Bekijk dus welk soort sfeer je wil hebben in de ruimte waar je de verlichting wil aanpassen. Waar ga jij voor?