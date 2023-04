Partner content

Om deze redenen word jij geen ‘cord-cutter’ zonder televisieabonnement

De laatste jaren is 'cord-cutting' een trend die duidelijk zichtbaar is, hoewel de daadwerkelijke statistieken ervan in vergelijking met bijvoorbeeld de Verengide Staten nog wel meevallen. Feit is dat ook steeds meer Nederlanders ervoor kiezen om geen televisieabonnement meer af te sluiten. In plaats daarvan maken ze gebruik van streamingsdiensten waarmee ze kunnen kijken wat ze willen op het moment dat ze dat willen. Toch zijn er ook nog steeds veel mensen die kiezen voor de traditionele combinatie van tv en internet. Dit is niet verwonderlijk, omdat er verschillende goede redenen zijn om geen ‘cord-cutter’ zonder televisieabonnement te worden.

Op uitzendtijdstippen je favoriete programma’s zien

Als je een gewoontedier bent en graag op vaste tijdstippen kijkt naar programma's zoals het journaal, sport of soaps, dan ben je nog steeds een gebruiker van lineaire televisie, zoals men televisie volgens programmering noemt. Ondanks het feit dat er steeds minder mensen zijn die dit doen, is er niets vreemds aan om nog steeds waarde te hechten aan deze manier van televisiekijken. Het is ook een goede reden om vast te houden aan je abonnement voor internet én tv en gewoon te blijven genieten van je favoriete programma's op hun vaste uitzendtijden.



Live sport op hoge kwaliteit

Ben je een groot liefhebber van sportevenementen zoals de Champions League, Europa League of de Olympische Spelen? Hoewel je deze evenementen ook via streamingsdiensten kunt bekijken, kan deze liefhebberij toch een goede reden zijn om te kiezen voor een traditioneel televisieabonnement. Bij een televisieabonnement kun je namelijk vaak op aan van een betere beeldkwaliteit, minder vertraging (waardoor de buren niet eerder juichen dan jij) en een betrouwbaardere, stabiele verbinding. Als echte sportliefhebber ben je dus vaak beter af met een mediabox en televisieabonnement dan met het bekijken van sportevenementen via streamingsdiensten.

‘Ouderwets’ uitzendingen kunnen opnemen

Soms beweert men dat alles wat je wilt kijken terug te vinden is op streamingsdiensten, maar dat is natuurlijk niet zo. Hoewel veel van wat op televisie wordt uitgezonden inderdaad wel beschikbaar is op streamingsdiensten, kan het een heel stuk ingewikkelder zijn om een uitzending terug te kijken die bijvoorbeeld op een buitenlandse zender is uitgezonden. In dat geval kan het handig zijn om gewoon de mogelijkheid te hebben om uitzendingen ‘ouderwets’ op te nemen met je mediabox zodat je zo op een later moment alsnog kunt bekijken.



Geen abonnementen op streamingsdiensten

We hebben het herhaaldelijk gehad over streamingsdiensten. Populair als deze zijn tegenwoordig, kan het zo zijn dat jij er helemaal geen gebruik maakt. Streamingsdiensten zijn immers bijna allemaal tegen betaling en het concept van streamen kan wellicht ook te complex voor je voelen. Daarnaast vereist streamen vaak een internetabonnement dat hierop is berekend. Als je geen toegang hebt tot video-inhoud die je aanspreekt via streamingsdiensten, is het heel begrijpelijk dat je ervoor kiest om in plaats daarvan een traditioneel televisieabonnement te hebben.

Het is dus volkomen begrijpelijk om ook in 2023 vast te houden aan een televisieabonnement en niet mee te gaan met de trend van cord-cutting. Iedereen heeft zijn of haar eigen manier van televisiekijken en moet op zoek naar de dienstverlening die daar het beste bij past. Dankzij de mediabox, die het mogelijk maakt om programma's op te nemen en te pauzeren, is naar lineaire televisie kijken al een stuk moderner geworden dan het in het verleden was. De vertrouwde regelmaat aangevuld met interactieve mogelijkheden blijft voor sommigen van ons gewoon de beste optie.