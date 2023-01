Partner content

Ontdek de voordelen van gehard glas!

Ben je op zoek naar glas voor in je interieur, bijvoorbeeld om als tafelblad gebruiken of om in een binnendeur te verwerken? Dan is gehard glas een goede keuze. Dit type glas kent namelijk veel voordelen en is breed toepasbaar. Wil je hier meer over weten? Lees dan gauw verder, want in dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over gehard glas!

Gehard glas, wat is dat?

Gehard glas is een andere naam voor veiligheidsglas. Je kunt dus wel raden waarom dit type glas een goede keuze voor in huis is. Gehard glas wordt tijdens de productie extreem verhit en vervolgens snel afgekoeld, waardoor het materiaal extra hard is in vergelijking met normaal glas. Gehard glas is zo'n vijf keer sterker dan normaal glas van dezelfde dikte. Gehard glas zal dan ook niet snel breken en als het wel breekt, dan breekt het in talloze kleine stukjes. Deze stukjes zijn veel minder scherp dan scherven van regulier glas, waardoor je minder kans hebt dat je jezelf bezeert.

Waar kun je het allemaal voor gebruiken?

Gehard glas is breed toepasbaar in huis en dat is natuurlijk heel fijn. Veiligheid in je woning moet namelijk prioriteit nummer 1 zijn. Gehard glas kun je bijvoorbeeld in de badkamer gebruiken als douchewand of douchedeur. Verder kun je er ook een glazen binnendeur van maken, met als extra voordeel dat je een meer open sfeer in je interieur creëert. Maar ook als je een glazen tafelblad zoekt, dan is gehard glas heel geschikt. Gehard glas is ook voor in de tuin te gebruiken voor op het terras als windscherm. Ook kan het temperaturen tot 270 C° aan, dus is het geschikt om bijvoorbeeld als kachel vloerplaat te gebruiken. Kortom, overal in en rondom je huis waar glas komt kijken, is gehard glas een goede keuze!

Gehard glas bestellen doe je zo!

Enthousiast geworden over de voordelen en de toepassingen van gehard glas? Dan kun je gehard glas op maat bestellen bij Glaswebwinkel. Je geeft aan wat de lengte en breedte van de glasplaat moet zijn en je kunt de dikte van het glas zelf aangeven. Daarnaast kun je kiezen uit een geslepen of ongeslepen rand. Je kiest voor een geslepen rand als je geen scherpe randjes wilt hebben en het glas bijvoorbeeld als tafelblad of als douchewand wilt gebruiken. Ben je van plan om het glas in een profiel of frame te zetten, waarbij de randen niet zichtbaar en tastbaar zijn? Dan kun je ook voor ongeslepen gehard glas kiezen.