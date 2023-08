Onvergetelijke VIP-reizen naar Formule 1-races en voetbalkrakers

Premium Sports Travel: een ultieme sportbeleving op maat

Premium Sports Travel, zo luidt de tot de verbeelding sprekende naam van het B2B sportreizenbedrijf dat vorig jaar opgericht werd door Mike Tol en Martijn Stroet. Met een focus op voetbal- en Formule 1-reizen, onderscheidt het jonge bedrijf zich met hun ongeëvenaarde totaalontzorging, tophotelaccommodaties én persoonlijke aandacht. ,,’Nee’ bestaat niet bij Premium Sports Travel”, zegt Mike Tol. ,,Al onze sportreizen zijn op maat gemaakt. Of het nu gaat om een bedrijfsuitje naar een Europese topcompetitie, of een weekje Formule 1 aan de andere kant van de wereld: wij nemen alle zorgen uit handen.”

Martijn Stroet en Mike Tol van Premium Sports Travel

Mike en Martijn kruisten elkaars pad toen ze beiden werkzaam waren op de commerciële afdeling van FC Volendam. Martijn, met zijn expertise in het organiseren van evenementen, maakte een diepe indruk op Mike. ,,Gedurende de coronaperiode was ik commercieel manager bij de club, een geweldige periode waar ik ontzettend veel leuke mensen heb leren kennen. Toen de voetbalreizenmarkt weer voorzichtig opende, ben ik teruggekeerd naar mijn eigen onderneming, Number 1 Voetbalreizen.

Met nieuwe energie en ideeën stortte Mike zich opnieuw in de wereld van sportreizen, maar dit keer in samenwerking met Martijn. ,,Het idee om een onderneming op te richten in volledig verzorgde sportreizen voor de zakelijke markt speelde al een tijdje in mijn hoofd", onthult Mike. ,,Samen met Martijn hebben we deze ambitie kunnen verwezenlijken. Onder de vlag van Premium Sports Travel organiseren we VIP-reizen naar Formule 1-races wereldwijd en voetbalwedstrijden in heel Europa. Door onze krachten te bundelen, kunnen we elke klant een onvergetelijke reis garanderen. Velen koesteren de droom om de Grand Prix in Monaco of Las Vegas bij te wonen, of om in het magische Bernabéu op de hoofdtribune te zitten tijdens de derby tegen Atlético Madrid. Premium Sports Travel is opgericht om die dromen werkelijkheid te laten worden.”

Beach club Zandvoort

Een van de hoogtepunten van Premium Sports Travel tot nu toe was de exclusieve beachclub die volledig werd afgehuurd tijdens de Grand Prix van Zandvoort vorig seizoen.

,,Ik wist 1.000 kaarten voor de race te bemachtigen, en Martijn heeft de complete beachclub omgetoverd naar onze stijl. Dat weekend was een waar spektakel. 1.000 plekken met een geweldig zicht op de race, een privé beachclub met fantastische diners en een knallende afterparty. Na dat evenement stond Premium Sports Travel definitief op de kaart.”

‘Nee’ is geen antwoord

Afgelopen maart reisden de medewerkers van PST samen met een gezelschap van 140 personen naar Spanje voor El Clásico – de kraker tussen voetbalgrootmachten FC Barcelona en Real Madrid.

,,Tegen de klanten waarmee we reisden, hebben we gezegd dat ze alleen hun koffer hoefden in te pakken”, zegt Martijn. ,,Wij regelen de rest. We gaan tot het uiterste om dat stukje extra beleving toe te voegen om van ieder uitstapje en evenement een nóg mooiere ervaring te maken. Het resultaat is dat onze klanten zich nergens zorgen over hoeven te maken. Alles is inbegrepen, van transfers tot diners, voetbaltickets tot luxe hotelkamers en van activiteiten tot geweldige feesten. Iedere sportreis die we organiseren is maatwerk, waarbij de klant zelf bepaalt wat hij wel en niet wil. Letterlijk alles is mogelijk. Ons streven is de best mogelijke ervaring te creëren voor onze gasten en opdrachtgevers.

Martijn onderstreept zijn claim met een concreet voorbeeld: ,,Momenteel werken we aan de logistieke organisatie van een helikoptervlucht in het Verenigd Koninkrijk. Een klant van PST wil graag met zijn gezelschap van een wedstrijd in Londen per helikopter naar de Red Bull-fabriek vliegen. Geen probleem, wij hebben het netwerk en de kennis om dat verzoek te realiseren. Ik moet er wel bij zeggen dat deze reis redelijk uniek is”, zegt Martijn lachend. ,,Niet iedereen heeft de wens en het budget om per helikopter door Engeland te reizen, maar voor degenen die dat wel willen, staan we graag klaar.”

Grand Prix van Las Vegas

In november van dit jaar gaan Mike en Martijn samen met een gezelschap van zestig raceliefhebbers naar Las Vegas om – na een afwezigheid van maar liefst 41 jaar – de Formule 1-race daar bij te wonen. ,,We hebben zestig vliegtickets, verblijven in een high-end hotel op de wereldberoemde strip, hebben zestig plekken in hetzelfde vak voor de race en bieden een eindeloos scala aan extra activiteiten”, somt Mike vol enthousiasme op.

"Een rondleiding door de pitlane om de auto’s en coureurs van dichtbij te bewonderen. Wij regelen het allemaal"

,,Het wordt de complete Las Vegas-ervaring. Gasten worden vervoerd met luxe limousines en het hotel beschikt over een gigantisch casino. Sommige klanten willen graag een rondleiding door de pitlane om de auto’s en coureurs van dichtbij te bewonderen. Wij regelen het allemaal.” Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de zesdaagse reis naar Las Vegas. ,,Het wordt een magische belevenis om voor altijd te koesteren.”

Met passie voor sport en ongeëvenaarde service zorgt het team van Premium Sports Travel dat hun klanten zonder zorgen kunnen genieten van de ultieme sportbeleving. ,,Ervaar een reis vol luxe, comfort en plezier met Premium Sports Travel. Neem vandaag nog contact op en ontdek de mogelijkheden!”

Mike Tol: 06 - 4426 2991

Martijn Stroet: 06 - 1160 1766

Website: www.premium-sportstravel.nl