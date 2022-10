Partner content

Rond of rechthoekig? Welk wollen vloerkleed past het beste bij jou?

Als je op zoek bent naar een nieuw wollen vloerkleed, dan heb je de keuze uit een ronde of rechthoekige vorm. Beide soorten hebben hun voordelen, maar welke kies je nu? Wollen vloerkleden zijn erg populair in de wintermaanden, omdat ze zorgen voor lekkere warme voeten en een comfortabele sfeer. Welk type wollen vloerkleed past het beste bij jou? In deze blog helpen we je graag op weg!

Rond of rechthoekig?

De vorm van je wollen vloerkleed is mede bepalend voor waar je het kunt leggen en kan de rest van je interieur beïnvloeden. Zo geeft een rond wollen vloerkleed een rustige en serene uitstraling, terwijl de rechthoekige variant een klassieke en stijlvolle keuze is. De vorm van een wollen vloerkleed kan een groot effect hebben op de uitstraling van de rest van je ruimte, zoals je hieronder kunt lezen.

De vorm van een wollen vloerkleed

In een woonkamer die een rechthoekige vorm en rechthoekige meubels heeft, kan je beter een rond wollen vloerkleed kiezen. Ook kun je bijvoorbeeld goed een rechthoekige salontafel combineren met een rond wollen vloerkleed. Een rechthoekig wollen vloerkleed accentueert andere hoekige vormen die terugkomen in je ruimte, hetzelfde geldt voor een rond vloerkleed. Kijk dus ook goed naar de vorm van je ruimte en je meubels voordat je een wollen vloerkleed kiest.

Rond: rustig en sereen

Een rond wollen vloerkleed geeft een rustige en serene uitstraling aan je huis. Dit type vloerkleed is perfect voor kleinere ruimtes, zoals een slaapkamer of woonkamer. Zo kun je dit type wollen vloerkleed ook goed combineren met een hoekbank. Het mooiste effect bereik je hierbij als het wollen vloerkleed ook deels onder de bank ligt. Zorg er dus voor dat je het juiste formaat aanschaft!

Rechthoekig: klassiek en stijlvol

Een rechthoekig wollen vloerkleed geeft een wat meer klassieke uitstraling aan je huis. Dit type vloerkleed is perfect voor ruimtes waar je graag ontspant. Wanneer je kiest voor een rechthoekig wollen vloerkleed, is het een goed idee om dit te combineren met ronde vormen. Je kunt hierbij denken aan een ronde salontafel of andere, meer organische vormen.

De afmetingen van een wollen vloerkleed

Naast de vorm van je wollen vloerkleed is ook de afmeting ervan bepalend voor waar je het neer kunt leggen. Het is dan ook erg aan te raden om de vorm en het formaat van het vloerkleed uit te beelden op de vloer met tape of oude kranten. Een veelgemaakte fout is namelijk dat men hier niet genoeg rekening mee houdt en daardoor niet hun gewenste effect kunnen bereiken. Nu weet je precies welk wollen vloerkleed het beste bij je past!