SAP Business One partner kiezen: dit wil je weten

Op zoek naar een nieuwe SAP Business One partner? Neem hier dan zeker de tijd voor. Oriënteer uitgebreid en neem de tijd om potentiële partners te leren kennen. Waarom? En waar let je op? In dit artikel zetten we de belangrijkste info voor je op een rij.

Waarom het kiezen van je SAP Business One partner zo belangrijk is

Je SAP Business One partner is meer dan een organisatie die je nieuwe ERP systeem “even voor je regelt”. Een goede partner helpt je vanaf het begin bij het maken van belangrijke keuzes en blijft je ook nadat het systeem geïmplementeerd is ondersteuning bieden.

Je partner heeft hierdoor (veel) invloed op:

Hoe goed de gekozen samenstelling van SAP Business One bij je bedrijf aansluit.

In hoeverre bedrijfsprocessen met behulp van het systeem efficiënter worden.

Hoe soepel de implementatie verloopt.

Hoe het systeem ontvangen wordt door je medewerkers.

De tijd nemen voor het kiezen van een goede SAP Business One partner is dus zeker de moeite waard.

Hoe kies je de juiste SAP Business One partner?

Hoe pak je het aan? Deze vier tips helpen je op weg.

1: Ervaren partner

Kies altijd voor een ervaren partner. Een organisatie die ruime ervaring heeft met SAP Business One, en bij voorkeur ook met jouw branche en bedrijfsgrootte.

2: Ga voor een SAP Business One Gold partner

Er zijn een heleboel potentiële partners te vinden. Een deel daarvan is SAP Business Gold partner. Dat is een goede om op te selecteren. Zo maak je het kiezen een stuk makkelijker en je bent er zeker van dat je met een betrouwbare partij met ruime ervaring in zee gaat.

Gold partners:

Voldoen aan hoge kwaliteitseisen van SAP.

Werken met door SAP gecertificeerde eigen medewerkers.

Halen vastgestelde omzet normen.

3: Maak kennis

Dat een partner ervaren is, hoeft niet te betekenen dat jullie ook goed bij elkaar passen. Neem daarom de tijd om samen een kop koffie te drinken. Is er een klik? Begrijpt de partner je bedrijf en bedrijfscultuur? Maak hierbij ook zeker van de gelegenheid gebruik om zoveel mogelijk vragen te stellen.

4: Hoe gaat het na de implementatie?

Vraag altijd welke support je na de implementatie kunt verwachten. De focus ligt vaak op de implementatie en alles wat daarvoor komt. Maar je wilt na de implementatie natuurlijk ook goede support. Logres biedt ook na de implementatie goede ondersteuning.