Partner content

Schoon vloerkleed in 5 stappen

Een vloerkleed is het stralende middelpunt van de kamer en brengt je interieur samen. Het kleed moet dan natuurlijk wel schoon zijn, want anders vormt het een doorn in het oog. Kan jouw vloerkleed eigenlijk ook wel een schoonmaakbeurt gebruiken? Dan is het goed om een professional in te schakelen die deze klus voor je kan klaren. Een vloerkleed reinigen kan namelijk soms best lastig zijn als je er de ruimte niet voor hebt en verder ook niet weet welke reinigingsmiddelen je moet gebruiken. Daarom vertellen we hieronder wat je kunt verwachten als je jouw vloerkleed door een expert van Cinco Cleaning laat reinigen!

1. Offerte opvragen en afspraak maken

Het begint allemaal met een offerte opvragen op de website van Cinco Cleaning. Je kunt foto's meesturen zodat men een betere inschatting kan maken wat er zoal moet gebeuren. Telefonisch advies is ook mogelijk als je liever iemand direct wilt spreken. De offerte krijg je via de mail binnen en als je akkoord gaat, kun je een afspraak maken om het vloerkleed te laten ophalen.

2. Inspectie

Als het vloerkleed is aangekomen op de werkplaats, komt er eerst een voorinspectie. Een expert zal dan kijken naar het materiaal en de kleuren van jouw tapijt om te kijken welke reinigingsmiddelen en -methode geschikt zal zijn. Heb je bijvoorbeeld een wollen tapijt, dan moet deze anders behandeld worden dan een synthetisch tapijt. Na de voorinspectie krijg je een rapport via de mail met de bevindingen en een plan van aanpak, zodat je weet wat je kunt verwachten.

3. Kloppen en reinigen

Nu kan het vloerkleed reinigen echt beginnen. Men start met het kloppen van het kleed in een speciale klopmachine. Dit zorgt ervoor dat het meeste droge vuil eruit wordt geklopt. Dit kloppen is erg belangrijk, want in een vloerkleed verzamelen zich in de loop der tijd veel zand, stof en haren die je er met stofzuigen niet meer uit krijgt. Na het kloppen wordt het vloerkleed op een grondige en veilige manier gereinigd met de reinigingsmiddelen die in de voorinspectie bepaald zijn. Zijn er hardnekkige vlekken, dan worden deze ook nog extra behandeld.

4. Drogen

Na het uitspoelen van de reinigingsmiddelen wordt het tijd om te drogen. Het kleed wordt dan opgehangen in een speciale droogkamer. Hier duurt het drogen ongeveer 12 uur. Na het drogen komt er nog een na-inspectie om te checken of het vloerkleed echt schoon is. Eventueel volgen er nog nabehandelingen als Cinco Cleaning denkt dat het resultaat verbeterd kan worden.

5. Bezorgen

Na het drogen wordt het tapijt opgerold en weer netjes ingepakt. Men plant een afspraak met jou in om het kleed weer bij je thuis te bezorgen.