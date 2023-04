Algemeen

Springbreek, opening van een nieuw seizoen Afgelopen zaterdag was het feest in en rondom de Molen van Etersheim. Springbreek, een openingsfeest van de nieuwe uitbaters van de Breek vond er namelijk plaats. Familie, vrienden en buren werden uitgenodigd om kennis te komen maken. Het zou een geslaagde dag worden! Bij aankomst kon je de bedrijvigheid gelijk merken. Er was ruimte voor acrobatiek en spel, vliegeren en waterpompen. Terwijl de geur van de brandende barbecue rond waaide kon onder het genot van een hapje, drankje en heerlijke taart kennisgemaakt worden. En dit terwijl er live muziek werd gespeeld door onder meer Tom en Rik Juriaans. Het was jammer dat de temperatuur en wind een beetje spelbreker waren, want daardoor werd het behoorlijk fris. Maar er kan teruggekeken worden op een prachtig openingsfeest. De Breek is en blijft gewoon een heerlijke plek om naartoe te gaan als lekkere onderbreking van een fiets of wandeltocht. |Doorsturen

