Vacature

Ter overname aangeboden | Doe-het-zelf-zaak de Prijshamer

Ter overname aangeboden: zeer goed lopende winkel wegens pensionering! Al meer dan 24 jaar een begrip in het populaire stadsdeel "de Baarsjes" in Amsterdam-West. Gegarandeerd goed investeringsrendement!

Wie zijn wij?

De Prijshamer is een doe-het-zelf zaak met een breed assortiment aan huis-, tuin- en keukenartikelen. Inmiddels weten buurtbewoners en bedrijven uit "de Baarsjes" ons te vinden voor al hun praktische zaken in en rondom het huis. We denken mee en zorgen dat elke klant tevreden en met een lach de deur uitloopt.

Meer informatie?

Telefoon: 06-44105966

de Prijshamer

Jan Evertsenstraat 118

1056 EJ Amsterdam