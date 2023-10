Partner content

Tips om te sparen voor een aanvullend pensioen

Een paar extra centen voor tijdens z’n pensioen, dat willen we toch allemaal? Naast dat we, wanneer je in loondienst bent ook via de werkgever spaart voor je pensioen, is het ook aan te raden dit zelf te doen. Zo kun je bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag aan de kant leggen, maar kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld jaarlijks je vakantiegeld opzij te leggen. Zo zijn er allerlei mogelijkheden waarop je kunt zorgen voor wat extra geld. Omdat lang niet iedereen weet waar ze moeten beginnen en wat het effect is van bijvoorbeeld rente op rente, hebben wij een aantal handige tips voor je, waarmee je al op jonge leeftijd kunt beginnen met sparen voor een aanvullend pensioen. Want laten we eerlijk zijn, hoe fijn is het dat je straks bijvoorbeeld iedere maand een paar honderd euro extra te besteden hebt?

Zet je inkomsten en uitgave op een rij

Om effectief te kunnen sparen voor een aanvullend pensioen, is het belangrijk om je inkomsten en uitgaven goed in kaart te brengen. Maak een overzicht van al je inkomsten en uitgaven, inclusief vaste lasten en variabele kosten. Op basis hiervan kun je bepalen hoeveel je maandelijks kunt sparen voor je pensioen. Daarbij komt ook dat je ook moet nadenken over eventuele andere zaken, zoals het sparen voor onverwachte uitgaven. Staar je dus niet blind op het bedrag dat je overhoudt iedere maand, want dit kan nog weleens verschillen. Verstandiger is dus om maandelijks te sparen voor een buffer en te sparen voor je pensioenpot.



Stel een realistisch spaar- of belegging doel

Bepaal voor jezelf een realistisch spaardoel voor je aanvullend pensioen. Hoeveel geld wil je tegen de tijd dat je met pensioen gaat hebben gespaard? Houd hierbij rekening met inflatie en levensonderhoudskosten. Door een concreet doel voor ogen te hebben, kun je gerichter sparen en sneller resultaten behalen. Zo kun je bijvoorbeeld iedere maand beleggen in een ETF, zodat je op lange termijn altijd een goede aankoop koers hebt. Kijken we naar de US tech 100 koers, dan zal deze zowel stijgen als dalen. Door iedere maand te beleggen, zal je de ene keer wat meer kunnen kopen dan de andere, maar weet je wel zeker dat je gemiddeld genomen de meest gunstige koers hebt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om bij een flinke crash extra in te kopen, maar die keuze is volledig aan jezelf.



Maak gebruik van belastingvoordelen

Als je in Nederland spaart voor je pensioen, zijn er verschillende belastingvoordelen waar je gebruik van kunt maken. Denk hierbij aan de jaarruimte, reserveringsruimte en de mogelijkheid om belastingvrij vermogen op te bouwen in box 1. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze fiscale voordelen en maak er optimaal gebruik van. Het is daarom ook handig een financieel adviseur te raadplegen om zo samen te kunnen kijken naar wat het beste is voor jouw persoonlijke situatie. Zo kan het heel goed zijn dat je bijvoorbeeld een dusdanig vermogen hebt opgebouwd, dat het vanuit fiscaal oogpunt beter is niet te beleggen in aandelen, maar bijvoorbeeld te investeren in vastgoed.