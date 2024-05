Partner content

Tips voor fotografie met een drone

Het is zover, de zomervakantie komt eraan en dit jaar worden jouw vakantiefoto’s en video’s van een ander soort kwaliteit. Je hebt namelijk een drone met camera gekocht en wil nu lekker aan de slag gaan. In dit blog delen we tips om een dronefotograaf te worden. Hoe kun je je goed voorbereiden? Waar moet je op letten tijdens het fotograferen met een drone? En wat zijn nou de juiste instellingen?



Vlieguren gaan maken

Eenvoudig, hoe meer uur je besteed aan een nieuwe hobby, hoe beter je wordt. Dus het opdoen van vliegervaring is van groot belang. Eenmalig oefenen en dan meteen op reis gaan met je drone is niet heel verstandig. Dronefotografie vereist het gelijktijdig beheersen van verschillende elementen: het besturen van de drone, het aanpassen van de camera instellingen en het focussen op het vastleggen van prachtige foto's. Het is belangrijk dat je de drone goed kunt besturen, zodat jij je kan concentreren op de fotografie. Plan dus heel wat oefenuren in. Ga in je omgeving na of je iemand kent die een drone heeft en vraag om samen een keer te oefenen.



RAW fotograferen

Kijk naar de instellingen en besluit te fotograferen in RAW in plaats van JPEG. Dit biedt een stuk meer bewerkingsmogelijkheden. Een RAW-bestand bevat uitgebreidere informatie over het beeld, inclusief details in hooglichten en schaduwen. Bij iets te lichte of te donkere foto's is het eenvoudiger om details te herstellen tijdens de nabewerking dan bij een JPG-bestand. Mocht je foutjes maken, kan je deze dus beter herstellen met een RAW instelling.



Zorg voor een goede compositie

Hoewel scherpte heel belangrijk is, draagt de compositie significant bij aan een foto en bepaalt het hoe de kijker het beeld in zich opneemt. Een centrale compositie benadrukt het midden. Let op de lijnen in het landschap en kies bewust waar je de aandacht op wilt vestigen en waar je dit element in het frame plaatst.



Je instellingen controleren

Controleer altijd voor het fotograferen alle instellingen van je drone. Het kan voorkomen dat de drone een instelling behoudt of juist vergeet. Het zou zonde zijn als tijdens het vliegen verkeerde instellingen worden gebruikt omdat je verzuimd hebt deze aan te passen. Bij het maken van foto's kun je ervoor kiezen om zelf de instellingen te bepalen of dit aan de drone over te laten. Zorg ervoor dat je de ISO-waarde zo laag mogelijk hebt staan om ruis te voorkomen. De EV-instelling (exposure value) kan je het best aanpassen om te voorkomen dat de foto te over- of onderbelicht is. Je drone kan ook een optie hebben de witbalans aan te passen naar de omstandigheden. Je kan deze ook later nog aanpassen als je in RAW fotografeert. Het is in ieder geval even wennen en oefenen met alle mogelijkheden! Denk er niet te makkelijk over maar ga lekker aan de slag met uitproberen.