Partner content

Trapliften voor portiekflats in Volendam: wat is er mogelijk?

Bij een traplift denk je misschien in eerste instantie aan een zitje dat je in huis installeert langs je trap. Hoewel trapliften uiteraard handig zijn voor gebruik ervan in huis, woont niet iedereen in een eigen koopwoning.

Mag je bijvoorbeeld een trap installeren in een huurhuis en wat gebeurt er als je een trappenhuis deelt met andere bewoners van een portiekflat? Voor elke situatie gelden andere regels, waardoor het belangrijk is om hiervan op de hoogte te zijn.

Een traplift in een gemeenschappelijk trappenhuis installeren

Als je een gemeenschappelijk trappenhuis hebt met je buren in Volendam, zal je waarschijnlijk weleens contact hebben over onderhoudswerkzaamheden of andere zaken die komen kijken bij het delen van de trap. Wanneer je echter een traplift wil installeren langs de gemeenschappelijke trap, is het belangrijk om het hierover te hebben met je medebewoners. Zo zijn ze op de hoogte van wat hen te wachten staat en kunnen ze je adviseren over de manier waarop de traplift geïnstalleerd gaat worden. Wordt de traplift namelijk langs de binnenbocht van de trap geplaatst, dan hebben de medebewoners van de portiekflat aanzienlijk meer ruimte om langs de traplift te lopen dan als deze langs de buitenbocht geplaatst wordt.

Een traplift installeren in een huis

Heb jij geen koopappartement in een portiekflat in Volendam, maar heb je een huurwoning in een portiekflat? Dan mag de traplift niet zomaar geplaatst worden. De verhuurder moet namelijk toestemming geven om de traplift te laten plaatsen, omdat hij of zij de eigenaar van de woning is. Mocht blijvende schade aan het appartement aangericht worden door de installatie van de traplift, dan mag de verhuurder de installatie weigeren. Heb je echter Wmo voor een traplift? Dan heeft de verhuurder niets te zeggen over de installatie van de traplift, omdat jouw aanvraag voor installatie goedgekeurd en geregeld moet worden door de gemeente Volendam. De kosten voor Wmo zijn doorgaans hoger dan het antwoord op de vraag ‘wat kost een traplift huren’.

Wat als de Wmo-aanvraag wordt afgekeurd?

Een aanvraag voor Wmo kan afgekeurd worden door de gemeente Volendam, waardoor het zaak is om zelf een traplift te kopen of te huren. Het kopen van een traplift is aantrekkelijk, wanneer je een traplift langer dan twee jaar nodig hebt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij langdurige of blijvende mobiliteitsproblemen. Als je daarentegen maar tijdelijk een traplift nodig hebt door bijvoorbeeld een revalidatieproces, dan is huren een goed alternatief. De traplift kun je namelijk weer inleveren zodra je er geen gebruik meer van wil maken en de kosten zijn lager dan als je een traplift voor deze korte periode wil kopen.