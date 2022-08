Overleden

Uitblinken als kleine ondernemer

Als uniek worden gezien kan soms nog wel eens lastig zijn, vooral als je veel competitie hebt. In steden als Amsterdam zitten vaak veel bedrijven die op elkaar lijken en met hun concepten niet verder komen als hun tegenstanders. Vaak is het dan slim om naar een kleinere locatie te verhuizen en je bedrijf daar te vestigen zodat je meer kunt uitstralen en eventueel een grotere doelgroep kunt aanspreken. Wanneer je je bijvoorbeeld in Volendam gaat vestigen zul je bijvoorbeeld snel te maken krijgen met dagjesmensen. Hier kun je makkelijk je concept op aanpassen zodat je meer klanten werft.

Zorgen voor meer verkeer

Niet alleen is het belangrijk om je concept geheel te hebben en te weten wie je doelgroep gaat zijn, maar wanneer je dit eenmaal door hebt kun je pas echt beginnen. De meesten starten met een website waar je makkelijk op kunt zien als klant zijnde wat je te bieden hebt. Ben je een loodgieter? Dan is het belangrijk om je telefoonnummer in beeld te brengen naast wat je allemaal voor werkzaamheden verricht. Maar ben je een makelaar is je aanbod wellicht belangrijker. Maar hoe zorg je ervoor dat er meer verkeer langs je website komt? Dit kan namelijk nog best een uitdaging zijn, vooral als je niet veel afweet van marketing. Een linkbuilding bureau zou hier bijvoorbeeld bij kunnen helpen. Zij zorgen er op een doeltreffende manier voor dat er meer mensen langs je website komen door overeenkomende content te plaatsen. Maar niet alleen dit is nodig, er is meer.



Zet social media in

Hoewel er nog steeds mensen zijn die er niks mee te maken willen hebben, is het wel de beste manier om veel klanten binnen te hengelen. Wanneer je je search engine optimization op orde hebt, je website ziet er goed uit maar je hebt toch het idee dat je er meer uit kunt halen kun je social media inschakelen. Ook hier zijn bureaus voor die je op weg kunnen helpen met het vinden van de juiste stijl aannemen zodat de gewenste doelgroep wordt en je een following kunt opbouwen. Wanneer je een groter publiek hebt kun je meer omzet creëren, niet alleen door je eigen producten maar je kunt ook eventueel samenwerken met andere partijen of zelfs je concurrentie en er zelf voordeel uit halen. Er zijn zoveel manieren waarop je tegenwoordig mensen kunt bereiken. Je ontkomt er niet aan om het niet te gebruiken of om je er tegen te keren.



Wees zo creatief mogelijk

Wanneer je content gaat gebruiken wat al veel wordt ingezet zoals stock foto's, kun je het risico lopen niet opgemerkt te worden. Het is belangrijk om origineel te blijven en alleen content te publiceren wat gemaakt is voor jouw bedrijf en wat jouw doelgroep het beste kan aanspreken. Op de langere termijn kun je ook ondervinden wat voor soort foto’s en video’s wel en niet werken. Je leert je publiek snel kennen door veel vragen te stellen, te kijken hoeveel likes je binnen krijgt per post en hoeveel weergaven je kunt krijgen op een gepubliceerde video met uniek gemaakte content.