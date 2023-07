Partner content

Upgrade jouw Volendamse tuin!

Hoewel Volendam eigenlijk al als een stukje vakantie in eigen land voelt, kan je er een hoop aan doen om dit gevoel te verhogen. Heb je bijvoorbeeld weleens nagedacht over het upgraden van jouw Volendamse tuin? Ervoor zorgen dat jouw geniet-factor nog stukken de lucht inschiet wanneer je in jouw tuin aan het relaxen bent, of aan tafel zit met jouw vrienden op een heerlijke zomerse avond? We nemen je graag mee door een aantal aanpassingen die ervoor zorgen dat jouw tuin in een waar paradijs zullen veranderen; lees snel met ons mee!

Waterplezier; spetterend de dagen door

Om extra te kunnen genieten en plezier te hebben van jouw zomerse avonden, is het aanschaffen van een opblaasbare jacuzzi de ultieme oplossing. Stel je voor, je hebt lekker genoten van een diner met je partner. Rode wijntjes en een heerlijke borrelplank stonden op tafel, en na fijne en diepe gesprekken werd het tijd voor een romantische afsluiter in de jacuzzi; dat klinkt toch perfect! Of je sluit een iets minder warme herfstdag af in de opblaasbare jacuzzi (bijvoorbeeld een Intex jacuzzi) met jouw beste vriendinnen; dat wordt zeker weten de middag van je leven!

Elke dag genieten van de tuin

Wil je het hele jaar door genieten van het kleine stukje natuur dat aan jouw huis vastzit? Kies er dan voor om een veranda of tuinhuisje te installeren. Er zijn veel bedrijven waar je dit kan laten doen, maar als je geen twee linkerhanden hebt is het voor velen ook een leuke uitdaging om zelf een afdakje te plaatsen. Wanneer het afdakje eindelijk staat, is het de perfecte manier om te kunnen genieten van je tuin; met een heater kan je namelijk zelfs op de koude dagen die ons land rijk is genieten van buiten zijn.

Geniet extra in de zomer met een buitenkeuken

Een andere manier om extra van je tuin én de zomer (of winter, mits je een overkapping installeert) te genieten, is door het monteren van een buitenkeuken. Zoals met de overkapping uit bovenstaande alinea, zijn er ook voor een buitenkeuken verschillende manieren om deze te installeren. Je kan ervoor kiezen om deze door een bedrijf op maat te laten maken, en te laten monteren. Of, je pakt de klus met beide handen aan en maakt de buitenkeuken zelf. Hoe dan ook, met een buitenkeuken til je jouw tuin écht naar een hoger niveau. Zie je het al voor je dat jouw familie aan een heerlijk gedekte tafel zit, terwijl je af en toe nieuwe gerechtjes bereid in die gloednieuwe buitenkeuken? Klinkt als muziek in de oren toch? Of als liefde in de maag!