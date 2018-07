Vacature: Amvo

Wij zijn op zoek naar een

BEDRIJFSLEIDER

met horeca ervaring

Jouw functie is de mede motivator achter ons leuke en gezellige team en zorg je ervoor dat elke klant een tevreden klant is.

Ook ben je verantwoordelijk om groepen binnen te halen bijvoorbeeld feesten en partijen. Daarnaast ben je bezig met diverse andere zaken zoals planning, voorraadbeheer en ben je verantwoordelijk voor je team in de ruimste zin des woords.

Wat verwachten wij:

Aantoonbare leidinggevende ervaring

Ervaring in de horeca en kennis van Volendam en haar inwoners

Gevoel voor gastvrijheid

Flexibel inzetbaar/beschikbaar in een wisselend rooster

Wat bieden wij:

Een leuke en afwisselde baan

Een goed salaris.

Flexibele werktijden en daarbij behorende vrijheid

Werken in het centrum van Volendam met een leuk en hardwerkend team.

Ben jij degene die wij zoeken en heb je zin in een uitdaging welke niet snel voorbij zal komen?

Schroom dan niet en stuur een mail naar info@amvo.nl of loop binnen en vraag naar René of Jesse.