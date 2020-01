Vacature

Vacature: Autocentrum Boerlage

Wij zoeken voor onze gezellige Renault garage

een fulltime leuke collega monteur voor onze werkplaats

Vereisten in ieder geval in bezit van:

- 2de monteur

- APK is een pré maar geen must

- Wij bieden een uitstekend salaris

Waar wij naar op zoek zijn is iemand:

- Die het echt als een uitdaging ziet

- Verder wil in de autotechniek

Trainingen bij Renault worden door ons vergoed, zoals APK opleiding, als je die niet hebt maar wel graag zou willen hebben.

Spreekt dit jou aan, geef dan even een belletje naar Jasper, Mariska of Julia

Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0299374198

Maar je kan natuurlijk ook gewoon even langskomen!

Autocentrum Boerlage - Edam - Energiestraat 14