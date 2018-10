Vacature

Vacature: Espresso Service Dient B.V.

Espresso Service Dient B.V. is onderdeel van de Verdi Koffiegroep en levert en onderhoudt hoogwaardige espresso apparatuur van topmerken. Ons bedrijf groeit sterk en is daarom op zoek naar een (potentiële) top monteur om het technische team te komen versterken. We opereren vanuit onze vestiging in Purmerend. ESPRESSO MONTEUR Als monteur opereer je bij uiteenlopende klanten aan toonaangevende espresso machines. De werkzaamheden bestaan met name uit het op maat plaatsen van espresso machines, het geven van periodiek onderhoud en het verhelpen van eventuele storingen. We streven daarbij naar meer dan tevreden klanten. Onze service gaat daarom ook verder, denk daarbij aan het instrueren en adviseren van onze klanten (bijvoorbeeld over de juiste Italiaanse uitspraak van de verschillende koffiemogelijkheden; cappuccino, latte macchiato, espresso, etc.) en het geven van barista workshops.

De Kenmerken van dé Espresso Monteur:

• Bij je geboorte was je al in het bezit van een gereedschapskist

• Zelfstandigheid, maar is ook een teamplayer

• Jij drinkt je koffie zwart of bent bereid dit zo te leren drinken

• Gedrevenheid, doorzettingsvermogen en flexibiliteit

• Verantwoordelijkheidsgevoel

• Initiatiefrijk en creatief in het bedenken van oplossingen; jij weet bij onze klanten van een waterkoker een koffiemachine te maken

(na je trainingsperiode)

• Een klantgerichte en dienstverlenende instelling

• In het bezit van rijbewijs B(E)

• Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

Wat mag je van ons verwachten:

• Een zeer gezellige werkomgeving met zeer veel leuke klanten

• Wisselende werkomgeving

• Goede trainings- en ontwikkelmogelijkheden

• Koffie: betere koffie dan bij ons op kantoor en bij onze klanten kun je niet krijgen!

• Veel eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

We bieden je in deze functie volop mogelijkheden om door te leren, te groeien en een goed salaris. We hechten bijzonder veel waarde aan een goede en gezellige werksfeer en doen alles om dit optimaal te houden (bedrijfsfeesten en vrijdagmiddagborrels zijn daar bijvoorbeeld een onderdeel van).

Wil jij onze nieuwe espresso monteur worden en herken je jezelf in het functieprofiel, stuur dan je motivatie en CV t.a.v. de heer N. Klinkenberg naar vacature@verdikoffiegroep.nl. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, tel. 06-21855988.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!