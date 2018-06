Vacature: Foto de Boer

Foto de Boer is al sinds 1925 hét adres in Volendam voor het maken van een traditionele foto in kostuum. Voor het bevorderen van de flexibiliteit binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar: OPROEPKRACHTEN

(leeftijd niet belangrijk)

Wij bieden een afwisselende functie en een prettige werksfeer in een informeel bedrijf met leuke collega’s.

Wij vragen een klantvriendelijke en flexibele werkhouding. Opleiding en/of talenkennis is geen vereiste.

Ben je geïnteresseerd in of heb je vragen over bovenstaande functie? Laat dit dan telefonisch op 0299 36 36 07 of per email via

Geeske@fotoinvolendamkostuum.nl weten.

Foto de Boer

Haven 82, 1131 ET Volendam

www.fotoinvolendamkostuum.nl