Vacature IMS

Voor onze vestiging in Volendam zoeken wij een

Projectleider Elektrotechniek

Functieomschrijving

Als projectleider ben je werkzaam deels op locatie van onze klanten, voornamelijk op projecten in de industrie, duurzame energie en de bouw van datacenters. Ook zijn wij werkzaam in de woningbouw

en utiliteit. Je stuurt teams van onderaannemers aan en legt verantwoording af aan de directie.

Wij bieden:

Goede werkomgeving met korte lijnen en volop kans ideeën

in te brengen in ons snel groeiend bedrijf.

Een zelfstandige uitdagende baan in een afwisselende werkomgeving.

Prima salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn wij:

Wij zijn een montage/installatie bedrijf die haar diensten aanbiedt aan eindgebruikers en installateurs binnen Nederland.

Interesse in deze functie?

Mail dan je reactie naar info@ims-nederland.nl

t.a.v. Jan Koopman