Vacature

Vacature: Mercuur Bouw

Mercuur Bouw zoekt een Werkvoorbereider / Calculator Mercuur Bouw uit Purmerend is een dynamisch en snelgroeiend bedrijf. In 1998 opgericht in Volendam, anno 2017 een allround bouwpartner voor woningcorporaties, vastgoedbeheerders, VvE’s, gemeenten, bedrijven en particulieren. Met een team van 25+ vakmensen en een netwerk van zelfstandige professionals werken we aan zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten in omgeving Amsterdam en ver daarbuiten. Wegens aanhoudende groei zijn we per direct op zoek naar een nieuwe collega!

Dit ben jij, onze nieuwe Werkvoorbereider / Calculator

Je werkt nauwkeurig en denkt oplossingsgericht. Daarom ben je in staat om zelfstandig te werken maar je functioneert ook prima in teamverband. Je beschikt namelijk over goede communicatieve vaardigheden en hebt een dienstverlenende instelling naar collega’s en opdrachtgevers. Je bent nog steeds leergierig en bereid om te leren werken volgens nieuwe methodieken zoals BIM en LEAN. Bovendien ben je enthousiast, stressbestendig en flexibel. Kortom; je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent een fijne collega om mee te werken!

Wat je gaat doen

• Het verzorgen van de complete calculatie en werkvoorbereiding

van verschillende bouwprojecten, in samenwerking met uitvoering en onder leiding van projectleider

• Aanvragen en beoordelen van offertes onderaannemers

• (LEAN)-planningen opstellen in overleg met projectleider en uitvoerder

• Het opstarten van projecten inclusief het begeleiden van de bouwplaatsinrichting

• Controleren werktekeningen architect, constructeur, leveranciers en onderaannemers

• Overleg met opdrachtgevers en aansturing van onderaannemers en leveranciers

• Inkoopcontracten onderaannemers overleggen aan uitvoering

• Signaleren en bijhouden van meer- en minderwerken en financiële afwikkelingen

• Uittrekken, voorbereiden en bestellen van materialen

• Het bijwonen van bouwvergaderingen en ondersteunen van de uitvoering

Wat wij vragen

• Een ervaren werkvoorbereider/calculator met aantoonbare en relevante werkervaring

m.b.t. calculatie en voorbereiding van bouwprojecten.

• Afgeronde bouwkundige opleiding, minimaal MBO

• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift

• In het bezit van rijbewijs B

• Kennis van Word, Excel en Autocad.

• Kennis van BIM is een pré!

Wat wij bieden

We bieden je een fulltime baan met een vast dienstverband in het vooruitzicht. Je kunt rekenen op een marktconform salaris en een prima pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij Mercuur Bouw krijg je de kans om te werken bij een professioneel en modern bedrijf, binnen een compact team van loyale collega’s.

Heb je interesse?

Stuur je motivatie + CV dan naar:

Mercuur Bouw

T.a.v. afdeling P&O

Email: vacature@mercuurbouw.nl