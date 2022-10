Vacature

Vacature Metaalbewerker, Lassers | Tol Plaatwerk B.V.

Wil je werken bij een dynamisch metaalbedrijf dat mooie producten maakt voor bekende nationale- en internationale opdrachtgevers? Wij zijn op zoek naar: metaalbewerkers, lassers.

Wij bieden:

Een afwisselende baan bij een solide Volendams bedrijf met een goede informele sfeer

Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Werken in een goed uitgeruste, moderne werkplaats op een goed bereikbare locatie in Volendam

Meewerken aan spraakmakende projecten en producten die (inter-)nationaal geleverd worden.

Functie inhoud:

Je hebt ervaring in de metaal of je wilt het graag leren. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het lassen van klant specifiek maatwerk en kleine series producten uit dun plaatwerk. Aan de hand van een technische tekening las je het gehele product. Ook montage en voorbereidingswerkzaamheden behoren tot je taak. Je werkt zelfstandig aan machines, installaties en (staal / RVS / aluminium) constructies.

Je beschikt over:

Een flexibele, zelfstandige en leergierige instelling en bereid je te ontwikkelen;

Een positieve en sociale werkhouding;

Beheersing van de Nederlandse taal;

Bij voorkeur opleiding als bijvoorbeeld metaal- of constructiebankwerker;

Als je graag wilt, gaan we het je leren.

Iemand die graag in de metaal wil komen werken is ook van harte welkom. Wil je gewoon eerst even komen kijken wie wij zijn en wat we doen? Dan ben je van harte welkom.

Interesse?

Graag een mail met jouw sollicitatie naar vacature@tolplaatwerk.nl ter attentie van Cor Kwakman. Telefoon: 0299-380 300

Meer weten over Tol Plaatwerk en onze projecten? Zie www.tolplaatwerk.nl