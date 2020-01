Vacature

Vacature: Milieuservice Nederland

Teamleider procescoördinator

(32 – 40 uur)



Ben jij een absolute motivator en vind je het leuk om een hecht team aan te sturen? Wil je bovendien een bijdrage leveren aan de procesoptimalisatie van een groeiende organisatie? Lees dan snel verder!

Wie zijn wij

Milieu Service Nederland is een familiebedrijf waar bijna 150 mensen werken. Wij zamelen bedrijfsafval in voor de grote ondernemingen tot de bakker op de hoek. We doen dit op de meest duurzame en efficiënte manier. Afval scheiden bij de bron is een speerpunt van onze organisatie. Met goed gescheiden afval is het mogelijk om nieuwe grondstoffen te maken. Op die manier geven wij invulling aan een circulaire economie. Milieu Service Nederland is een snelgroeiende organisatie, waarin verandering en met name verbetering meer regel is dan uitzondering.

De functie

Wegens de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een teamleider procescoördinator. Als teamleider procescoördinator ben je verantwoordelijk voor het totale functioneren van de afdeling procescoördinatie. De afdeling procescoördinatie bewaakt interne processen, signaleert en lost knelpunten in het proces op. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het controleren en verwerken van binnenkomende administratie.

Als teamleider bepaald jij de prioriteiten op de afdeling en bewaak je dat de KPI’s behaalt worden. Samen met jouw team ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren, standaardiseren en automatiseren van processen, waarbij jij een sturende en coachende rol heb. De afdeling bestaat op dit momenteel uit een team van zeven personen. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie en je bent tevens een volwaardige gesprekspartner voor de directie en andere afdelingen.

Wat vragen we van jou?

HBO werk- en denkniveau

Minimaal 3 jaar recente leidinggevende ervaring met het aansturen van een team in de richting van procescoördinatie en administratie

Ervaring op het gebied van procesverbeteringen en procesoptimalisatie

Je bent analytisch sterk, weet prioriteiten te bepalen en deze over te dragen

Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift

Goede kennis en beheersing van MS-office en affiniteit met administratieve systemen en procedures

Wat bieden wij?

Een goed marktconform salaris;

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding en goede pensioenregeling;

Persoonlijke begeleiding

Diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;

Gezonde werkomgeving met dagelijks vers fruit en bootcamp training;

Goede werksfeer en leuke enthousiaste collega’s;

Solliciteren op de vacature Teamleider procescoördinator?

Ben je enthousiast over deze functie? Vul dan het sollicitatieformulier in. Je doorloopt de volgende stappen om je bij ons team aan te sluiten!

Solliciteren met een up-to-date CV en motivatie

Kennismakingsgesprek

Assessment

Tweede gesprek

Aanbod

Heb je vragen of wil je graag meer weten over de functie? Neem dan contact op met Esmay de Graaf via 088 – 08 09 050 of recruitment@milieuservice.nl.

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.



