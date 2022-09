Vacature

Vacature monteurs - tbv loodgieters- en/of verwarmingswerkzaamheden | LDG Installatietechniek BV

LDG Installatietechniek is een veelzijdig werktuigbouwkundig installatiebedrijf met 25 medewerkers. Wij voeren onze werkzaamheden in de regio uit, in opdracht van zowel de particuliere als de zakelijke markt vanuit verschillende sectoren, zoals woningbouw, utiliteit, bouw- en werktuigkundige aannemers, scholen, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, gemeente-instellingen en vastgoedmakelaars.

Om ons team te versterken zoeken wij:

Monteurs - ten behoeve van loodgieters- en/of verwarmingswerkzaamheden

Als monteur bij LDG vervul je een belangrijke rol aan de start en gedurende het lopende project gericht op werktuigbouwkundige werkzaamheden. Als collega sta je midden in het team en werk je nauw samen met collega's van de uitvoering, collega-werkvoorbereiders/-projectleiders en onze opdrachtgevers/aannemers. Je verricht werkzaamheden die nodig zijn om onze klanten te voorzien van een duurzame, energiezuinige en hoogwaardige installatie die bij hen past. Om je dit te laten uitvoeren zetten we onszelf bij LDG vanzelfsprekend constant in, zodat je na elke dag werken weer gezond en veilig thuiskomt.

Wie ben jij?

Iemand met ervaring in het uitvoeren van loodgieters- e/o verwarmingswerkzaamheden

Je bent oplossingsgericht, denkt vooruit en werkt nauwkeurig

Je hebt gevoel voor kwaliteit, flexibiliteit en vakmanschap

In het bezit van een rijbewijs B

In het bezit van VCA is een pré

Wat kun je van ons verwachten?

Wij bieden een goed salaris

Voorwaarden conform CAO

Een bedrijfswagen met alle benodigde gereedschappen, telefoon, tablet e.d.

Mogelijkheid tot scholing om je verder te ontwikkelen en ruimte om door te groeien

Een prettige, informele werksfeer met afwisselende werkzaamheden en volop technische ondersteuning in je werkzaamheden waar nodig.

Zoek je een nieuwe uitdaging en ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail.

LDG Installatietechniek BV

Nijverheidsweg 16

1442 LD Purmerend

T: 0299-654321

M: 06-43021516

I: www.ldg.nl

E: info@ldg.nl