Vacature: Mooijer-Volendam

Wij zoeken productiemedewerk(st)ers

(20-40 uur per week)



Bent u op zoek naar een vaste baan? Wilt u graag in de vakantieperiode wat bijverdienen of heeft u een tussen jaar omdat u twijfelt welke kant u uiteindelijk op wilt? Solliciteer dan nu direct op de functie van productiemedewerker bij Mooijer-Volendam.