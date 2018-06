Vacature: Preferred

Preferred is een toonaangevende Hotel Specialist voor de zakelijke markt en de entertainment industrie. Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor het team corporate/congressen die affiniteit heeft met de hotelindustrie en bij voorkeur ook ervaring heeft in deze branche.

HOTEL SPECIALIST CORPORATE/CONGRESSEN

Omdat Preferred onafhankelijk adviseert aan haar opdrachtgevers is deze functie heel divers, je hebt veel contact met verschillende hotels en opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Hoe ziet je dag eruit?

Geen dag of week is hetzelfde, maar onderstaande werkzaamheden geven je een idee.

• Het reserveren van hotelovernachtingen, individueel, groepen en speciale projecten.

• Offertes bij hotels aanvragen, onderhandelen en op maat gemaakte voorstellen aan onze opdrachtgevers aanbieden ten behoeven van groepen en bijeenkomsten.

• Uitvragen en onderhandelen van offertes voor kamerblokken t.b.v. congressen.

• Verwerken van congres reserveringen en vragen van deelnemers.

• Je werkt binnen een team dat wordt aangestuurd door een team coach maar krijgt veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Wat wij bieden:

Een enorm uitdagende en veelzijdige functie binnen een dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s in een prachtig kantoor in Monnickendam. Je krijgt alle kansen om je te ontwikkelen en door te groeien, afhankelijk van je eigen ambitie en talent. Door korte communicatielijnen en informele werksfeer is er veel ruimte voor initiatieven. Preferred biedt een prima salaris, goede arbeidsvoorwaarden en interessante incentives.



Wat wij vragen:

• Opleiding: HBO (hotel of reisbranche, zoals Hotelschool).

• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.

• Kandidaat werkt nauwkeurig, efficiënt, is stressbestendig en een echte ‘multi-tasker’.

Is deze vacature op jouw lijf geschreven? Mail dan je sollicitatiebrief met motivatie, CV en foto aan: w.wessels@preferredhotelreservations.nl