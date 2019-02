Vacature

Vacature: Rijvo

VERSTERK ONS TEAM

VAN SPECIALISTEN ! Wij zijn op zoek naar:

• ONDERHOUDSMAN

• TEGELREPARATEUR

Gedreven door innovatie en bedreven in woonoplossingen is Rijvo het afgelopen decennium uitgegroeid van tegelhandel tot totaalleverancier op het gebied van interieur. Voor zowel de particuliere als de zakelijke markt biedt Rijvo alles voor het interieur op één adres, met een showroom van 4000 m2 trendy en kwalitatieve woonoplossingen. En daarbij leveren wij niet alleen de materialen, maar op elk gebied hebben we experts in huis die uw interieur kunnen installeren. Word jij de nieuwe specialist in ons team?

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE:

WWW.RIJVO.NL/VACATURES