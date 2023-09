Vacature

Vacature Sealer | AVI Volendam

De functie

In de afdeling sealerij ben je de laatste schakel in het productieproces, waarbij folie wordt omgezet in verpakkingsoplossingen. Je werkt in een team van ervaren medewerkers, maar je bent verantwoordelijk voor jouw eigen machine en het eindproduct. Op basis van de specificaties van de klant zorg jij ervoor dat de producten in de juiste hoeveelheid en in de juiste kwaliteit worden geleverd. Dit begint bij het instellen van de machine, bewaking van de output en kwaliteit tijdens het proces en het verpakken in de gevraagde hoeveelheid. Orde en netheid vinden wij belangrijk en daarnaast hebben wij veilig werken hoog in het vaandel staan. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, maar je kunt altijd terugvallen op jouw teamleider voor vragen.

De eisen

Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 2;

Enige ervaring in een productieomgeving is een pré;

Je bent gewend om je handen uit de mouwen te steken, praktisch ingesteld en gewend om in teamverband te werken;

Deze functie is in een 2-ploegendienst, maar afhankelijk van het werkaanbod kunnen we je indelen in andere diensten binnen de productie afdelingen;

Je bent woonachtig in de regio.

Wij bieden

Een uitdagende functie binnen een collegiaal en kwalitatief hoogstaand bedrijf. Er is volop ruimte voor eigen initiatief om van de functie een succes te maken. Wij bieden een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen.

Enthousiast?

Voldoe je aan het gestelde profiel, stuur dan direct je motivatiebrief en CV naar AVI per post (Algemene Verpakkingsindustrie B.V., Parallelweg 2, 1131 DM Volendam) of per email naar corinne.blokdijk@avi-volendam.nl. Voor meer informatie kun je ook terecht op onze website www.avi-volendam.nl