Vacature: TBE-ZA architecten en ingenieurs

Bedrijfsomschrijving

TBE-ZA architecten en ingenieurs is een jong en dynamisch architectenbureau met 18 medewerkers, waarbij de opdrachtgever ontzorgt kan worden van het schetsontwerp tot en met de oplevering van een project.

Voor diverse opdrachtgevers verzorgen we de kopersbegeleiding tijdens het bouwproces.

Door een beter economische klimaat en een aantrekkende orderportefeuille hebben TBE-ZA architecten en ingenieurs zijn we toe aan uitbreiding van ons team, voor de functie van. Kopersbegeleider(ster) m/v

Taakomschrijving

- Als kopersbegeleider begeleid je de kopers van woningen of appartementen tijdens de realisatie fase.

- Je draagt zorg voor goede informatie en afspraken met de kopers, waarbij je de kopers ondersteunt bij het maken van individuele kopers wijzigingen.

- Je houdt zowel contact met de kopers enerzijds en met de opdrachtgever en aannemer aan de ander kant.

- Je vertaald de kopers wensen naar meer en minderwerklijsten.

- Je verzorgt het tekenwerk welke behoren bij de meer en minderwerklijsten.

- Je let hierbij op kwaliteit en de mogelijkheden en verzorgt per project de kopers overzichten.

- Wij vinden het belangrijk dat jij initiatief durft te nemen, zelfstandig kunt werken en dat je een grote verantwoordelijkheid voelt voor het succesvol uitvoeren van je werkzaamheden.

Profiel

- HBO opleiding bouwkunde (evt. MBO+).

- Je kan overweg met Revit, dan wel bereidheid om dit aan te leren.

- Je kan overweg met Autocad.

- Werken met Microsoft Office, is een pre.

- Goede uitdrukkingsvaardigheid en beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.

- Een open, verzorgde en communicatieve vaardige persoonlijkheid.

Contactinformatie

- Ben je geïnteresseerd in deze fulltime betrekking, stuur een mail met je CV naar info@tbe-za.nl t.n.v. Bert Verweij.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.