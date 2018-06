Vacature: Tol Plaatwerk

Gezocht: Financieel / Operationeel Manager Korte functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een financieel/operationeel manager die meer wil dan alleen financieel bezig zijn.

Binnen onze organisatie houd je jezelf bezig met de financiën, maar ook met operationele, strategische en HR taken Daarnaast denk je mee met het optimaliseren van bedrijfsprocessen, managementsystemen en ICT.

De kern van je functie is het financiële domein: accounting en controlling.

Van hieruit pak je de andere aandachtsgebieden aan waarmee je een afwisselende en breed georiënteerde management positie bekleedt met een takenpakket dat bestaat uit:

• Controle en aansturing administratieve afdeling

• Aanleveren van maand-, kwartaal- en jaarcijfers en fiscale afwikkeling ervan i.s.m. onze accountant

• Opstellen forecasts en bewaken ervan

• Managen verschillende interne projecten en verdere optimalisatie van bedrijfsvoering en automatisering

• Beheer van de managementsystemen als ISO en VCA.

• HR aangelegenheden

• Ondersteunen van de directie

• Lid van het MT

Wie zijn wij?

Tol Plaatwerk is een metaalverwerkend bedrijf waar kwaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Een platte organisatie met korte lijnen en een goede sfeer.

We bedienen een breed gamma aan klanten en we maken een uiteenlopend scala aan producten.

Allemaal klant specifiek en ‘custom built’. We maken producten ten behoeve van meld- en controlekamers, dynamische informatievoorziening, scheepsbouw, buiten behuizingen, machinebouw, en interieurbouw. Deze diensten leveren wij met plm. 50 personen.

Wat kan jij?

Je bent een generalist met een financiële basis, je hebt een ondernemende drive en je bent een teamspeler in het MT die de verantwoordelijkheid neemt om projecten op te pakken en tot een goed einde te brengen en te helpen en aan te pakken waar nodig.

Je durft beslissingen te nemen en bent een sparringpartner binnen het MT.

Wat vragen wij?

Je hebt een afgeronde HBO opleiding of gelijkwaardig door ervaring in de richting van bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde of een andere financiële richting.

Kennis van Exact Globe is meegenomen.

Affiniteit met een productiebedrijf omgeving is een pré.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan (minimaal 32 uur) in een bestendig bedrijf. Een startsalaris dat marktconform is en wordt bepaald op basis van leeftijd en ervaring. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Metaal en Techniek.

Interesse?

Stuur s.v.p. een mail naar cor.kwakman@tolplaatwerk.nl