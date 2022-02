Vacatures Preferred Hotel Reservations

Preferred, gevestigd in Monnickendam, is een toonaangevende onafhankelijke Hotel Specialist voor de zakelijke markt sinds 1999. Preferred is marktleider op het gebied van hotelreserveringen voor de entertainment branche in Nederland. Daarnaast heeft Preferred een specialisatie op corporate hotelreserveringen en reserveringen voor congressen. Op 02-02-2022 heeft Preferred een uniek platform gelanceerd, met een ruim online aanbod aan Serviced apartments in Europa. www.preferredservicedapartments.com

Wij hebben de volgende vacatures en stages beschikbaar:

• HOTELRESERVERINGEN TEAM CONGRESSEN (32-40 UUR P.W.)

• HOTELRESERVERINGEN TEAM CORPORATE (32-40 UUR P.W.)

• ALLROUND MEDEWERKER (40 UUR PER WEEK)

• EIND STAGE ALLROUND MEDEWERKER MET BAANGARANTIE

(minimaal 6 maanden)

• STAGE SERVICED APARTMENTS (minimaal 2 maanden)

Meer informatie over Preferred en de vacatures en stage plaatsen kun je op de website vinden: www.preferredhotelreservations.nl/vacatures



Enthousiast? Mail dan vandaag nog je CV met motivatie aan Wendy Wessels, Managing Director: w.wessels@preferredhotelreservations.nl



Preferred Referenties: Preferred heeft onder meer de hotelaccommodatie verzorgt voor het Eurovisie Songfestival, de EMA’s (MTV Awards) in Rotterdam, Londen en Bilbao, het EU Voorzitterschap in Amsterdam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, North Sea Jazz, Lowlands en vele andere festivals. Daarbij zijn er vrijwel wekelijks (internationale) congressen waarvoor we de hotelkamers verzorgen.



Goed om te weten:

• Preferred biedt enorm uitdagende en veelzijdige functies binnen een dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s in een prachtig ruim opgezet kantoor in Monnickendam.

• Goed salaris dat past bij jouw meerwaarde binnen het team, 25 vakantiedagen (op fulltime basis), mogelijkheid tot opbouw ADV uren, reiskosten, bonusregeling, mogelijkheid tot het volgen van (team) trainingen en een pensioenbijdrage. En uiteraard interessante incentives zoals overnachtingen in hotels en diverse team uitjes.

• Stagevergoeding: € 300.- per maand. Bij een eindstage ontvang je € 500.- per maand en een baangarantie!

• De rol van de Hotel Specialist is een bemiddelende onafhankelijke en adviserende rol waarbij vraag en aanbod zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Daarbij houd je rekening met de belangen van de opdrachtgever en de accommodatie.

• Je doet veel (internationale) hotel kennis op en een brede kennis van de congresbranche, corporate organisaties en de entertainmentindustrie.

• Preferred is een organisatie die blijft ontwikkelen en trendsetter is binnen de markt.

• Je werkt binnen een team maar krijgt veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Veel vrijheid om je eigen talenten in te zetten en strategisch mee te denken.





