Vermijd deze fouten bij het organiseren van een interne hackathon

In de regio Volendam worden er tegenwoordig steeds vaker hackathons georganiseerd. De term 'hackathon' wordt steeds bekender. Veel mensen weten echter niet precies wat zo’n evenement inhoudt. En nog minder mensen namen daadwerkelijk deel aan hackathons en kunnen trots zijn dat ze het met succes hebben overleefd.

Hoe kun je als organisatie zelf succesvol een interne hackathon organiseren? Veel ondenemers weten het eigenlijk niet! Toch kan het een goed idee zijn om zo’n evenement binnen je organisatie te organiseren, een hackathon kan namelijk wel degelijk voor positieve dingen zorgen. Vermijd bij de planning wel de onderstaande fouten!

Je medewerkers motiveren met dure prijzen

Een hackathon hoeft niet altijd een wedstrijd te zijn. Samenwerking tussen deelnemers uit verschillende teams kan veel waardevoller zijn. Het is natuurlijk leuk om een prijs te geven voor het team die het winnende idee bedenkt tijdens een hackathon, maar dit hoeft niet groot te zijn. Het kan ook iets kleins zijn zoals een puzzel of een leuke cadeaubon. Je kunt er ook voor kiezen om aan het einde van de dag alle ideeën te bundelen en te laten samenvatten door bijvoorbeeld een striptekenaar in een mooie praatplaat.

Onderschatten van comfort

Het volgende hackathon advies dat we geven is dat je comfort niet moet onderschatten wanneer je zo’n evenement organiseert. Een hackathon duurt soms een dag, maar vaak langer. Meestal duurt een hackathon 24 tot 48 uur. Een comfortabele slaapplek is dan wel fijn of een vuilniszak om al het afval wat ontstaan is weg te gooien na het eerste deel van de hackathon.

Geen leven na de hackathon

Het succes van de prototypes die tijdens de hackathon zijn ontwikkeld, hangt grotendeels af van de verdere uitvoering van de projecten, van hoeveel je de deelnemers kunt helpen om hun project aan de juiste mensen in het bedrijf te laten zien tot de benodigde financiering hiervoor. Voordat je een hackathon organiseert is het belangrijk om na te denken hoe je een vervolg wilt geven aan de hackathon. Plan dus van tevoren bijvoorbeeld al een afspraak in om een terugkom moment te organiseren waarin de concepten die tijdens de hackathon zijn bedacht nogmaals besproken worden.

Een hackathon kun je niet in je eentje organiseren

Nou, eigenlijk kan dit wel, maar slim is het niet. De kans is groot dat het dan namelijk direct de eerste en laatste hackathon van je bedrijf is. Het is juist de moeite waard om je te wenden tot degenen die ervaring hebben met het organiseren van dergelijke evenementen. Het organiseren van een interne hackathon is namelijk een complex proces dat je bijna niet alleen kunt uitvoeren. Neem contact op met gespecialiseerde hackathon bureaus als Hackathonopmaat.nl. Zij organiseren jaarlijks tientallen evenementen en kunnen je helpen op het gebied van advies, maar ook de daadwerkelijke procesbegeleiding die nodig is tijdens een hackathon of andere randvoorwaardelijke zaken die geregeld moeten worden.

De feedback van experts vergeten

Waarom komen medewerkers naar een interne hackathon? Om hun ideeën uit te werken, om plezier te hebben en, belangrijk nog, om feedback te krijgen op de prototypes. Daarom moet je als organisator experts regelen die de feedback kunnen geven! Dit zijn vaak andere mensen dan de juryleden die de projecten moeten beoordelen.