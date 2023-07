Partner content

Voor ieder leeftijd de juiste hondenbrokken

Vrijwel alle honden houden van hondenbrokken. Hondenbrokken zijn smaakvol en gemakkelijk te eten voor een hond. Ook voor de baasjes zijn hondenbrokken ideaal om te geven. De hondenbrokken worden gemakkelijk opgeborgen en bederven niet snel. Dit geldt helemaal voor geperste hondenbrokken. Omdat alle ingrediënten en voedingstoffen tot brok zijn samengeperst, zit er geen lucht in en blijven ze lang goed. Het zorgt er ook voor dat alle voedingsstoffen goed behouden blijven. Hier kun je geperste hondenbrokken vinden. Waar je wel op let, is dat je de juiste hondenbrokken kiest, passend bij de leeftijd of levensfase van de hond.

Puppybrokken

In de eerste levensfase heeft een puppy voldoende aan moedermelk. Hierin zitten alle bouwstoffen die de pup nodig heeft. Na 5 tot 6 weken zal de pup langzaamaan wat vast voedsel proberen te eten, maar ook nog moedermelk krijgen. Na 9 weken is het helemaal gedaan met moedermelk en wordt een pup volledig afhankelijk van vast voedsel. Kies altijd voor puppybrokken. Pups hebben specifiek behoefte aan bepaalde voedingsstoffen en energie. In hondenbrokken voor volwassenen zitten voor pups vaak net teveel eiwitten in. Hierdoor kunnen pups van een ras met gevoelige gewrichten te snel groeien en dit kan op latere leeftijd voor problemen zorgen. Met puppybrokken zit je bij pups altijd goed. Maar tot welke leeftijd geef je puppybrokken? Dit hangt af van het ras. Pups van kleine hondenrassen zijn al met 9 a 10 maanden volgroeid. Voor grote hondenrassen duurt dit wel tot 24 maanden. Een goed alternatief tussen puppybrokken en brokken voor volwassen honden, zijn junior brokken.

Hondenbrokken voor volwassen honden

Voor volwassen honden heb je meer dan voldoende keuze uit hondenbrokken. Er zijn veel soorten brokken verkrijgbaar van diverse merken. Kies uiteraard wel voor hoogwaardige brokken, want volwassen honden hebben optimale voedingsstoffen nodig. Hondenbrokken voor volwassen honden moeten in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

De hond vindt de brokken lekker.

Brokken met een hoog percentage vlees of vis.

Het liefst zonder kunstmatige conserveermiddelen en kleurstoffen.

Weinig tot matig graan, tarwe en mais in de brokken verwerkt.

Kies een brokgrootte die past bij de hond.

Hondenbrokken met deze eigenschappen kunnen jarenlang als goed hondenvoer voor je hond dienen.

Hondenbrokken voor senioren

Net zoals bij mensen, zullen ook honden op een gegeven moment ouderdomsklachten beginnen te ontwikkelen. Het hangt een beetje van het ras af wanneer je een hond echt als senior mag zien. Bij grote hondenrassen is dat vaak wat eerder, zo rond hun 7e tot 8e levensjaar. Kleinere hondenrassen zijn dan vaak rond hun 10e levensjaar pas een senior. Senioren hebben weer heel andere behoeftes betreffende de ingrediënten voor hun hondenbrokken. De Hondenbrokken senior van Honderd bevatten alle voedingsstoffen die een senior hond nodig heeft. Dit is ook nodig, want een oudere hond kan met veel klachten te maken krijgen. Denk aan slechtziend worden, last krijgen van de gewrichten, problemen met het spijsverteringskanaal, de urinewegen en ze bewegen minder, dus worden snel een pondje zwaarder. Bij hondenbrokken voor senioren wordt met al deze factoren rekening gehouden, zodat je hond ook op oudere leeftijd nog gezond kan blijven eten. Er zijn ook senioren die veel last met het gebit krijgen. Het kan dan verstandig zijn om geen of minder hondenbrokken te geven en over te stappen op natvoer.