(Voorlopig) geen rechtszaak over standplaats Het Edammertje Er komt – in ieder geval voorlopig – geen rechtszaak over de kwestie rond Snackbar Het Edammertje. De voorzieningenrechter ziet daar geen noodzaak in, gezien het feit dat er nog een procedure loopt en de zaak nog meerdere kanten op kan. Het wachten is nu op een zitting van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Die zal waarschijnlijk meer duidelijk maken over welke richting de kwestie op zal gaan. Door: Laurens Tol Ondernemer Marcel Atema en zijn advocaat Bert Creemers kozen de weg van de rechtsgang, omdat zij ontevreden zijn over de werkwijze van de gemeente Edam-Volendam. De snackbar kreeg een tijdelijke standplaats nabij de huidige brandweerkazerne. In deze vergunning is onder meer opgenomen dat de snackkar dagelijks moet worden verplaatst, hetgeen volgens Atema onmogelijk is. Verder zouden hem door een ambtenaar dingen zijn verzekerd die haaks staan op wat hem nu wordt verplicht.

De gemeente zegt op haar beurt Atema ‘waar mogelijk geholpen te hebben’. Het zou al vijf jaar meewerken aan tijdelijke standplaatsen van de snackbar. De lokale overheid kan niet afwijken van de maatregel dat de snackkar dagelijks moet worden verplaatst, omdat dit ‘ongewenste precedentwerking zal opleveren’. Ze moet zich ‘aan de regelgeving houden’.

De genoemde zitting van de bezwaarschriftencommissie zal plaatsvinden op woensdag 17 mei aanstaande. |Doorsturen

