Vraag naar 4G internet blijft stabiel

Met de komst van 5G is 4G, de vierde generatie communicatietechnologie, niet meer de nieuwste techniek voor draadloze mobiele communicatie. Geleidelijk begint het aanbod aan 5G-oplossingen dan ook toe te nemen. Toch betekent dit niet dat er momenteel minder interesse is in 4G. Sterker nog, sinds het begin van het jaar blijkt dit zelfs toe te nemen, waarbij een aantal specifieke oplossingen populairder worden.

Mobiel 4G in Nederland

Landelijk valt het op dat er sinds begin 2023 in totaal 23% vaker wordt gezocht naar ‘4G’. Mogelijk heeft dit te maken met seizoensinvloeden en is er richting de zomer meer vraag naar mobiel internet. Wanneer de interesse voor 4G wordt vergeleken met deze tijd vorig jaar, zijn de cijfers soortgelijk en blijft de vraag naar 4G landelijk dus stabiel.

In Noord-Holland zijn vergelijkbare statistieken te zien. Er wordt sinds januari 2023 zelfs 59% vaker gezocht naar 4G en er is tevens geen daling te zien met de zomerperiode van vorig jaar, terwijl de vraag naar 5G wel groeit.

Naarmate het 5G-aanbod van mobiele providers groeit (zoals abonnementen met 5G en 5G voor prepaid aansluitingen), zal de interesse in de nieuwste communicatietechnologie natuurlijk toenemen. Toch heeft dat voor nu nog geen invloed gehad op de populariteit van 4G.



Groeiende interesse in 4G data simkaarten

Binnen mobiel internet bestaan er verschillende producten en oplossingen. Hierbij valt op dat de belangstelling in data only simkaarten groeit. Dit zijn simkaarten die specifiek voor mobiel internet zijn ontwikkeld. Sinds augustus vorig jaar wordt hier ruim 23% vaker naar gezocht en dit bevestigt een groeiende interesse in een dergelijke oplossing.

Er zijn een aantal Nederlandse aanbieders die zich richten op data only producten. De XIPO CONNECT data simkaarten werken bijvoorbeeld via 4G internet, zowel in Nederland als wereldwijd. Data only kaarten werken via mobiel internet en zijn daarom geschikt voor allerlei apparaten, van telefoons, tablets en laptops tot camera’s, alarmsystemen en zonnepanelen. Er zijn geen standaard nummers gekoppeld aan deze simkaarten, waardoor het dus ook niet mogelijk is om te bellen en sms’en (en worden hier dus ook geen kosten voor gemaakt).

Binnen de telecomsector presteert de M2M markt goed, wat ook bijdraagt aan de belangstelling in data only simkaarten.

Internetconnectiviteit en M2M-apparaten

Er wordt vaker gebruikgemaakt van het internet voor allerlei zaken, waardoor er steeds meer ‘slimme apparaten’ ontwikkeld worden, die via een internetverbinding gegevens naar elkaar ontvangen en versturen. Dit wordt ook wel ‘M2M’ (Machine to Machine) genoemd. Vooral in de bedrijvensector wordt hier momenteel veelvuldig gebruik van gemaakt. Van industriële machines tot slimme energiebeheersystemen en landbouwapparaten: via een M2M-connectiviteit kunnen alle gegevens via het internet worden verwerkt.

Doordat data simkaarten alleen via het internet werken, zijn deze een interessante optie voor bedrijven en individuen die gebruik willen maken van M2M.



Ook 4G voor thuis wint aan populariteit

Een ander 4G product waar steeds vaker naar wordt gezocht, is 4G internet voor thuis. Doordat mobiele providers tegenwoordig via 4G een brede landelijke dekking en uitstekende bereik hebben, is dit een goede keuze om thuis stabiel en snel te internetten. Op beide punten (dekking en bereik) presteert 4G landelijk dan ook beter dan vast internet via WiFi. Dit komt onder andere door de dekking en infrastructuur van zendmasten, alsmede door de gebruikte frequentiebanden.

Verder is men met 4G ook wat flexibeler wat betreft contractduur. Zo hoeft men niet voor een lange tijd een contract af te sluiten bij een aanbieder, wat bij vast internet vaak wel het geval is. Dit maakt 4G voor thuis ook interessant als tijdelijke oplossing, bijvoorbeeld voor wanneer iemand een bepaalde periode thuis zonder vast internet zit (zoals bij een verhuizing of verbouwing), of als internet oplossing voor een vakantiehuis of camping.