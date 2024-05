Partner content

Waar moet je aan denken bij het kopen van een nieuwe motorhelm?

Veilig de weg op. Dat weten we allemaal. Zeker op de motor en scooter, waar je nou eenmaal net wat kwetsbaarder bent, is het extra belangrijk op je veiligheid te letten. Het dragen van een goede helm helpt je hierbij. Maar hoe kies je de juiste motorhelm? Ontdek hier alles wat je moet weten over het selecteren van de perfecte motorhelm, inclusief de vereisten, pasvorm en persoonlijke voorkeuren.



Welke soort helm past bij jou

Ga allereerst na wat voor soort type rijder jij bent. En selecteer op basis hiervan het juiste type helm. Dit hangt af van je rij-gewoonten en het seizoen waarin je rijdt. Bijvoorbeeld, een jethelm met open gezicht is misschien niet geschikt voor rijden in de winter, maar wel aangenaam in de zomer. Als je de helm dagelijks voor woon-werkverkeer gebruikt, is dat ook een overweging. Voor lange afstanden op de snelweg biedt een integrale helm vaak het meeste comfort. Denk dus na over je gebruikelijke rijpatronen en selecteer op basis daarvan het type helm dat het beste bij jou past.



Pasvorm van de helm

De pasvorm van de helm is verreweg het belangrijkste waar je op moet letten. Kleur en design krijgen vaak als eerst de aandacht, maar mogen zeker niet zo’n belangrijke rol spelen. Ga voor de juiste maat. Helmen variëren in pasvorm, van rond tot ovaal en alles daartussenin. Kies een vorm die past bij jouw hoofd, zodat deze goed aansluit en optimale bescherming biedt wanneer dat nodig is. De helmmaat is ook van cruciaal belang. Een te losse helm is onveilig, terwijl een te strakke helm ongemakkelijk is. Meet de omtrek van je hoofd net boven je wenkbrauwen en oren met een meetlint. Zoek vervolgens naar de maat die overeenkomt met deze meting, variërend van XXS (51/52 cm) tot XXL (63-64 cm).



Het vizier van de helm

Sommige helmen hebben een ingebouwd vizier, terwijl andere helmen losse vizieren bieden.

Als je vaak in de koude weersomstandigheden rijdt, kan je vizier snel beslaan. Hierbij let je op een pinlock vizier met anti-condens. Tijdens zonnige ritten wil je niet in je ogen knijpen vanwege de felle zonnestralen. Daarom is hier een zonnevizier ideaal. Kies je vizier zorgvuldig om je rijervaring zo comfortabel mogelijk te maken.



Muziek onderweg

Voor wie muziek wil luisteren, bellen of communiceren met passagiers of mede-rijders, is een communicatiesysteem ideaal. Dit systeem monteer je op je helm en je bevestigt de speakers aan de binnenkant. Met een verbinding met je mobiele telefoon kan je vervolgens muziek afspelen en bellen terwijl je onderweg bent. Super handig en veiliger dan allerlei losse materialen.