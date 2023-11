Partner content

Wat heb je nodig voor het aanvragen van een VOG?

Heb je een VOG nodig omdat je werkgever hier bijvoorbeeld om vraagt? Dan zijn er een aantal documenten die je nodig hebt om de aanvraag ook daadwerkelijk te kunnen doen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waarin wordt verklaard dat het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een bepaalde functie of het uitvoeren van een specifieke taak. Het kan worden aangevraagd door zowel particulieren als organisaties. Hierbij moet je denken aan iemand die met een kwetsbare doelgroep komt te werken of iemand die in aanraking komt met bedrijfsgevoelige informatie. Om een VOG aan te kunnen vragen, moeten er dus een aantal belangrijke stappen worden doorlopen.

Welke documenten heb je nodig?

Om een VOG aan te vragen, zijn er enkele documenten en gegevens die je nodig hebt. Allereerst moet je jouw persoonsgegevens bij de hand hebben, zoals je volledige naam, adres en geboortedatum. Daarnaast is het belangrijk om de juiste doelomschrijving te selecteren die past bij de reden waarvoor je de VOG nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor werk, stage of vrijwilligerswerk. Op basis hiervan wordt er namelijk getoetst of de verklaring wel of niet wordt toegewezen. Daarnaast heb je voor een vog aanvragen digid nodig, zodat je kunt laten zien dat jij ook daadwerkelijk de persoon bent die de aanvraag doet. Dit mag in tegenstelling tot wanneer je naar buitenland gaat, naast een geldig paspoort of identiteitsbewijs, dus ook een rijbewijs zijn.



Waar kan je een VOG aanvragen?

Nu je weet wat je nodig hebt, is het ook goed te weten waar en hoe je een VOG kunt aanvragen. Je kunt je VOG digitaal aanvragen op de website van Justis. Justis is de screeningsautoriteit die verantwoordelijk is voor het afgeven van de VOG's. Je kunt naar de website gaan en daar de benodigde gegevens invullen. Houd er rekening mee dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het aanvragen van een VOG. Deze kosten kunnen variëren, afhankelijk van de reden en het soort aanvraag. Daarnaast kun je ook bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen. Dit kun je doen door een afspraak te maken bij het loket 'burgerzaken'. Uiteraard geldt ook hier dat je dezelfde documenten nodig hebt als wanneer je een VOG digitaal wilt aanvragen.



Wat gebeurt er na de aanvraag?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, zal Justis jouw gegevens controleren en beoordelen. Ze zullen kijken of er relevante strafbare feiten op jouw naam staan die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de functie of taak waarvoor je de VOG aanvraagt. Dit kan enige tijd in beslag nemen, dus houd rekening met een wachttijd. Het is daarom vaak ook zo dat je bij het tweede sollicitatiegesprek voor een nieuwe baan wordt gevraagd er een aan te vragen.

Indien er geen bezwaren zijn, ontvang je de VOG per post op het door jou opgegeven adres. Deze is geldig voor een bepaalde periode, afhankelijk van de reden van de aanvraag. Belangrijk is wel dat een VOG natuurlijk een momentopname is en je als werkgever dus altijd moet zorgen voor een zo recent mogelijke VOG. Mocht het zijn dat iemand dan in de tussentijd iets bij de hakken heeft gehad, dan kun je dit in ieder geval achterhalen.