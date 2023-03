Partner content

Wat is de invloed van muziek op de individualisering van het sporten?

Sporten is voor veel mensen al heel erg lang een vaste weekactiviteit. Drie keer per week naar de voetbalclub, twee keer per week hardlopen of drie keer een uurtje naar de sportschool. Sporten is desondanks een steeds individualistische bezigheid geworden.

Zo zie je steeds vaker mensen alleen hardlopen, alleen naar de sportschool gaan of alleen thuis oefeningen doen. De stilte van het alleen zijn wordt opgevuld door het luisteren van muziek. Muziek blijkt namelijk positieve effecten te hebben op je gezondheid en doorzettingsvermogen!

De individualisering van sporten

De socioloog Robert Putnam omschreef de individualisering van sporten al in zijn boek Bowling Alone, waarmee hij duidelijk probeerde te maken dat mensen steeds meer op zichzelf zijn. De individualisering van sporten heeft bijvoorbeeld te maken met onze drukke agenda’s, die het ons niet mogelijk maken om ook nog eens sportafspraken met vrienden te maken. Daarnaast zijn mensen steeds meer bezig met er gezond en fit uitzien, waardoor het noodzakelijk lijkt om veel te sporten. Gezond leven is daarentegen juist iets dat hand in hand gaat met sociaal contact en een laag stressniveau, waardoor de individualisering van het sporten niet per definitie een goede ontwikkeling is.

Muziek verbetert de sportresultaten

Alleen sporten is niet erg, maar vaak wel minder gezellig. Om sportresultaten te verbeteren, probeert de één een gezonder eetpatroon aan te houden, terwijl de ander een strak sportschema opstelt om het uithoudingsvermogen te trainen. Misschien een simpelere tip dan sport- en voedingsschema’s om je sportresultaten te verbeteren, is echter het luisteren naar muziek! Muziek verbetert namelijk je nachtrust, waardoor je fitter je bed uitstapt en betere sportprestaties levert. Ook geeft muziek je energie en zorgt het ervoor dat je nét dat stapje extra zet. Zo blijf je doorzetten en gaat het elke training net iets beter dan de vorige keer. Bovendien maken de vrolijke deuntjes en repetitieve ritmes dat je je sportmaatjes niet mist en neurotransmitters stimuleert om je goed te voelen.

Online radio luisteren tijdens het sporten

Sporten met muziek is een goede oplossing om individualisering tegen te gaan, ondanks dat sporten met anderen uiteraard de beste oplossing blijft. Echter, welke muziek zet je aan om een goede sportsessie te hebben? Als je je eigen afspeellijsten zat bent, is het een aanrader om online naar de radio te luisteren. Radio deejays leiden je af van je fysiek zware training, waarna allerlei soorten muziekgenres met elkaar afgewisseld worden. Ben jij van de populaire muziek en houd je van een ballad? Dan is Sky Radio hét radiostation voor jou! Ga jij daarentegen liever terug naar de jaren ’80 en ’90? In dat geval ben je bij Radio Veronica aan het juiste adres voor de beste muziek tijdens het sporten. Het fijne aan online radio is bovendien dat je geen keuze hoeft te maken tussen radiozenders, maar makkelijk tussen zenders kunt switchen als het toch niet jouw muziek blijkt te zijn.