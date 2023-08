Partner content

Wat te doen in Volendam?

Wil je een leuk en gezellig dorp in Nederland bezoeken? Dan is Volendam een perfecte plek om iets naar toe te gaan. Volendam heeft oude huizen, veel muziek en een gezellige sfeer. In dit artikel vertellen we je over alle leuke dingen die je in Volendam kunt doen. Er zijn namelijk veel plekken om te bekijken en activiteiten te doen. Wil je er graag meer over weten? Blijf dan lezen!

Duik in de rijke geschiedenis van het dorp

Ga mee op een reis terug in de tijd en ontdek de geschiedenis van Volendam! Vroeger heette het dorp Folle(n)dam en het begon allemaal in de 14e eeuw. Vroeger was het verbonden met de Zuiderzee, maar dat veranderde toen de Edammers in 1357 een kortere route groeven naar het Purmermeer. Als je graag over geschiedenis leert, is dit echt iets voor jou! Maar dat is nog niet alles. In Volendam zijn er ook veel leuke plekken om te bezoeken die bij jouw interesses passen. Hier zijn een paar plekken die je niet mag missen:

Het Palingsoundmuseum

Als je naar Volendam gaat, moet je zeker het Palingsound museum bezoeken. Daar hoor je de speciale muziekstijl die typisch is voor Volendam. Bekende Volendamse artiesten maken deze muziek en je kunt er meer over leren.. Het is een unieke en leuke ervaring.

Het Doolhof

Wandel door het charmante labyrint van kleine vissershuisjes, bekend als het Doolhof. Dit pittoreske gebied biedt een authentieke blik op het verleden van Volendam en is perfect voor ontspannen wandelingen en verkenning. Neem je sporttops en wandelkleding mee, want zo beleef je het Doolhof op een comfortabele manier!

Stolphoevekerkje

Ga ook naar het Stolphoevekerkje. Dit is een schattige oude visserskerk. Het ziet er heel mooi uit en heeft een speciale charme. Je kunt hier meer leren over hoe belangrijk deze kerk was voor de mensen in het dorp. Het is een bijzondere plek vol geschiedenis.

Boottocht naar Marken

Een leuke activiteit is de boottocht naar het eiland Marken. Het eiland is niet ver weg. Je vaart over de Gouwzee en ziet natuurlijk mooie uitzichten. De natuur is adembenemend tijdens deze bijzondere reis.

Unieke ervaringen in Volendam

In Volendam kun je unieke dingen beleven. Je kunt je verkleden in traditionele klederdracht en een bijzonder aandenken meenemen naar huis. Ook kun je een fiets huren en de mooie omgeving van Volendam ontdekken, met prachtige landschappen en waterwegen. Verder kun je genieten van lekker eten, vooral verse vis, en proeven van de heerlijke Nederlandse gerechten. En ben je weleens naar Volendammerdag geweest? Het is echt de moeite waard om eens bij te wonen. Het wordt een onvergetelijke ervaring!

Welke kleding voor een dagje Volendam?

Voor een dagje in Volendam kun je het beste comfortabele kleding dragen die bij het weer past. Denk aan gewone kleren zoals jeans, korte broeken, rokken of jurken met lichte shirts. Trek fijne schoenen aan, zoals sneakers, omdat je veel zult wandelen. Als je gaat fietsen, is een sportlegging en sport ondergoed handig omdat het lekker zit en je goed kunt bewegen. Zorg ervoor dat de legging niet te warm is. Neem ook iets mee om je warm te houden als het fris wordt, zoals een sjaal of vest. Kies kleren waarin je je prettig voelt en geniet van je dag in het mooie Volendam!