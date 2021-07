Wat voor soort EV chargers zijn er?

Elektrisch rijden is in onze moderne tijd bijna niet meer weg te denken. Het is dan ook absoluut de toekomst. Het is nog nauwelijks voor te stellen dat je straks nog benzine in je auto moet tanken bij het tankstation.

Partner content

Veel waarschijnlijker is het dat je op vele verschillende plekken in het land, of zelfs bij je thuis, je voertuig kunt opladen aan een laadpaal. Om je voertuigen op te kunnen laden heb je natuurlijk wel een laadstation nodig. Dat noem je ook wel een EV charger. Er zijn vele verschillende mogelijkheden als het gaat om EV chargers. Je kunt gemakkelijk kiezen tussen de verschillende laadpalen die gecategoriseerd zijn in types. Je kunt kiezen tussen type 1 en type 2 laadpalen. Voor een juiste keuze die het beste bij jouw situatie past kun je altijd terecht bij de beste aanbieder als het gaat om EV chargers, die jou voorzien van een vrijblijvend en gedegen advies.



Laadpaal

Wanneer je jouw voertuig wil opladen, heb je een aantal zaken nodig, waaronder een laadstation waarop je jouw voertuig kunt aansluiten. Je kunt hem kopen voor thuisgebruik, maar je kunt ook namens je bedrijf een laadstation aanbieden aan je medewerkers of klanten. Er zijn momenteel meerdere slimme oplossingen als het gaat om deze laadpalen. Je kunt een type kopen waarbij je alleen de kabel hoeft aan te sluiten om het voertuig op te laden, maar er zijn ook typen die een soort boot signaal nodig hebben voordat ze daadwerkelijk kunnen opladen. Dit gebeurt met een pas. Dit is een ideaal systeem, want dan kan niet iedereen zomaar de laadzuil gebruiken. Dit wordt ook wel een RFID-passysteem genoemd. Deze laadpalen zijn verkrijgbaar in verschillende modellen. Je kunt kiezen voor een model dat aan de muur kan worden bevestigt, een vrijstaande paal of een inbouwmodel.



Laadpaal installatie

Als je een keuze hebt gemaakt voor een laadpaal dan is het natuurlijk ook prettig als je een partner hebt die de installatie van je laadpaal in orde kunt maken. Er zijn verschillende bedrijven die jou kunnen voorzien van een gecertificeerde monteur om de laadpaal van jouw keuze op de juiste manier te installeren. Een laadpaal installatie kun je namelijk niet zelf uitvoeren. Het is lastig om te doen en je wilt niet dat het je auto beschadigd. Kies er daarom voor om een specialist dit te laten uitvoeren. Als je kiest voor deze service dan ben je vaak direct verzekerd van een monteur op de door jouw aangegeven locatie en daarbij zijn de voorrijkosten, arbeidsuren, levering en installatie van de aardlekautomaat en maximaal 10 meter voedings- en datakabel inbegrepen. Mocht je nog meer meters aan kabel nodig hebben en moeten er graafwerkzaamheden worden uitgevoerd? Dan zitten daar wat kosten aan verbonden, maar ook dit is allemaal mogelijk. De installatie van de laadpaal zal gebeuren op een door jouw gekozen moment. Over het algemeen zal er binnen 5 werkdagen na de aanschaf contact worden opgenomen om een afspraak in te plannen, waarna binnen 2 à 3 weken de daadwerkelijke installatie zal plaatsvinden.



Wanneer je meer informatie wil hebben over de mogelijkheden dan kun je altijd terecht voor een deskundig advies. Je krijgt dan een vrijblijvend en professioneel advies op maat en zo kun je op korte termijn genieten van de vele voordelen die horen bij het snel opladen van je voertuig.