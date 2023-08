Partner bijdrage

Wat zijn de richtlijnen voor handbagage in het vliegtuig

Wanneer je met het vliegtuig op vakantie gaat, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de richtlijnen voor handbagage. Deze richtlijnen variëren per luchtvaartmaatschappij, maar er zijn wel enkele algemene regels waar je rekening mee moet houden. Zo zit je qua afmeting in de meeste gevallen met een handbagage koffer 55x35x25 cm wel goed, maar is het wel aan te raden om de regels van de maatschappij waar je mee vliegt er even op na te slaan. Het kan namelijk zijn dat er, om wat voor reden dan ook, toch wat andere regels gelden. Om dan te voorkomen dat je voor onnodige hoge kosten komt, omdat je koffer alsnog moet worden ingecheckt, kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen.



Afmetingen en gewicht

De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben specifieke eisen met betrekking tot de afmetingen en het gewicht van je handbagage. Het is essentieel om deze richtlijnen te volgen om problemen bij het inchecken te voorkomen. Over het algemeen geldt dat je handbagage niet groter mag zijn dan 55 x 40 x 25 cm en niet meer mag wegen dan 8 kilogram. Nu zullen ze qua gewicht wat minder streng zijn, mits het verschil een paar kilo is, maar als het gaat om de afmeting, dan zijn ze hier wel heel strikt in. Een verschil van een paar centimeter betekent namelijk dat je koffer niet in het vak boven de stoelen past en deze dus moet worden ingecheckt om in het luchtruim te gaan. Een goede reistas kopen kan dan uitkomst bieden. Het voordeel aan een tas, is dat je deze vaak nog een beetje bij elkaar kunt drukken, wat ervoor kan zorgen dat je binnen de richtlijnen blijft.



Verboden voorwerpen

Er zijn ook bepaalde voorwerpen die niet zijn toegestaan in je handbagage. Dit omvat onder andere scherpe voorwerpen, zoals messen of scharen met een bladlengte van meer dan 6 centimeter. Ook vloeistoffen, zoals shampoos en gels, mogen alleen in kleine hoeveelheden (maximaal 100 ml per verpakking) worden meegenomen en moeten in een doorzichtige plastic zak worden bewaard. Twijfel je of hetgeen wat je wilt meenemen ook daadwerkelijk is toegestaan, dan kun je dit beter vooraf even checken. Het is natuurlijk zonde dat je straks met duur parfum bij de douane staat en deze niet mag worden meegenomen. Nu is dat met een fles shampoo niet zo erg, maar een parfum van een paar tientjes is natuurlijk zonde en vaak ook onnodig.



Elektronische apparaten

Elektronische apparaten, zoals laptops, tablets en mobiele telefoons, mogen over het algemeen wel in je handbagage worden meegenomen. Houd er echter rekening mee dat je ze mogelijk uit je tas moet halen tijdens de controle op de luchthaven. Daarnaast kunnen sommige luchtvaartmaatschappijen beperkingen hebben met betrekking tot het gebruik van bepaalde elektronica tijdens de vlucht. Handig is dus om uit voorzorg alle apparaten op vliegtuigmodus te zetten, zodat het signaal niet kan storen op de apparatuur van het vliegtuig.

Fragiele of waardevolle voorwerpen

Als je fragiele of waardevolle voorwerpen mee wilt nemen in je handbagage, is het raadzaam om deze extra te beschermen. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een speciale verpakking of zorgen dat ze goed zijn ingepakt. Vergeet niet dat de luchtvaartmaatschappijen over het algemeen geen verantwoordelijkheid nemen voor schade aan deze voorwerpen, dus wees hier voorzichtig mee. Zo kun je er beter voor kiezen deze spullen mee te nemen in je tas, zodat je ze goed bij je hebt. Ook in de bagagebakken boven de stoel kan er namelijk het nodige gebeuren, helemaal tijdens het opstijgen en landen van het vliegtuig. Zorg er dus voor dat je hier goed op let.