Werken en leren terwijl je een salaris ontvangt via BaanBereik Werken en leren terwijl je nuttige praktijkervaring opdoet en een salaris ontvangt? Het is mogelijk bij de full service uitzendorganisatie BaanBereik. Je vindt daar allerlei interessante werken en leren vacatures voor onder andere: elektromonteur, timmerman, metselaar en tegelzetter. Wil je graag werken als schilder, lasser/metaalbewerker of loodgieter/CV monteur? Werken en leren terwijl je de fijne kneepjes van een van deze mooie beroepen met een gedegen opleiding worden bijgebracht, kan ook voor deze technische banen. Ben je op zoek naar werk zonder diploma? Ook dan helpen de enthousiaste intercedenten van BaanBereik je graag bij het vinden van jouw droombaan. Maar je bent natuurlijk nooit te oud om te leren. Verdiep je dus vandaag nog in de werken en leren vacatures! Voor welke beroepen biedt BaanBereik werken en leren trajecten aan?

Een werken en leren traject is er voor iedereen, ongeacht leeftijd of niveau. Je kunt aan de slag als bijvoorbeeld: Schilder;

Tegelzetter;

Metselaar;

Timmerman;

Elektromonteur;

Lasser/Metaalbewerker;

Loodgieter/CV monteur. Hoe gaat werken en leren via BaanBereik in z’n werk?

Ben je op zoek naar werk zonder diploma en wil je die graag behalen met een werken en leren traject bij BaanBereik? We leggen je graag uit hoe het werkt als je reageert op een van de werken en leren vacatures. De intercedenten van de vestigingen in Zwaag en Heerhugowaard nodigen je uit voor een gesprek om jouw persoonlijke wensen en de mogelijkheden voor betaald werken en leren te bespreken. Vervolgens zorgen zij ervoor dat je goed voorbereid aan de slag kunt gaan met werken en leren en melden zij je aan voor de opleiding. Dat BaanBereik deze opleiding betaalt, is ook een groot voordeel van werken en leren via deze organisatie. Nooit meer zoeken naar werk zonder diploma en ook nog eens besparen op de kosten van een opleiding! Een werkomgeving die bij je past

Zodra je begint met werken en leren, heeft het team van BaanBereik gezorgd voor een bedrijf met een veilige werkomgeving die bij jou past. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden uiteraard ook voor je geregeld als die noodzakelijk zijn. Kies jij binnenkort ook een voor werken en leren traject? Dan kom je in dienst bij dit uitzendbureau in Noord-Holland dat er ook voor zorgt dat je wordt uitbetaald. Wanneer start jij met een boeiend werken en leren traject?

