Wie is Zeus en de legendes over hem

Zeus is de beroemdste held uit alle mythologieën van de wereld. Zijn geschiedenis en alles wat met hem samenhangt is van oprecht belang en heeft aan de basis gestaan van kunstwerken. Grote meesterwerken van schilderkunst, films, literaire werken en architectonische constructies zijn gewijd aan het onderwerp Zeus http://www.hanze2017.nl/. De hele oude Griekse cultuur is gebaseerd op de verering van Zeus. De belangstelling voor de persoonlijkheid van de heerser van Olympus begint bij zijn geboorte.

Geboren om te sterven

Oorspronkelijk was er Chaos, bestaande uit aarde, water, lucht en vuur. Toen verschenen Gaia (aarde) en Tartarus (de afgrond). Gaia baarde Uranus, die haar man werd. Het paar had kinderen die monsterlijke reuzen waren. Uit angst voor het verlies van macht, zette Uranus de kinderen gevangen in de afgrond. Gaia hielp een van haar zonen, Cronus, uit de afgrond. Uranus' vrees kwam uit. De zoon had zijn vader betast en hem met een sikkel zijn macht ontnomen. En zo ging de macht over op Cronus. Bang om het lot van zijn vader te herhalen, slikte de nieuwe heerser zijn kinderen in. Voordat Zeus werd geboren, ontdeed hij zich van Hades, Poseidon, Hestia, Demeter en Hera. Na de geboorte van Zeus kreeg de godin Rhea, de vrouw van Kronos, medelijden met het kind en besloot het niet aan haar vader af te staan. Zij gaf haar man een steen in doeken gewikkeld, en Cronus verteerde die meteen. Het kind Zeus werd door zijn moeder verborgen in de grot van Ida, op het eiland Kreta, waar hij zijn jeugd doorbracht. De Donderaar werd verzorgd en beschermd door de nimfen, Curetes. Zeus werd gevoed met de melk van de geit Amalthea. Vervolgens bedankte de god van Olympus de voedster, nam haar mee naar de hemel en schiep het sterrenbeeld Steenbok, en veranderde een van haar hoorns in een Hoorn des Overvloeds.

De volwassen Zeus besloot wraak te nemen op Cronus en de macht te grijpen. Op advies van zijn geliefde Metide brouwde hij een drankje dat Cronus dronk en kinderen uitspuwde. Uit dankbaarheid stemden de broers en zussen ermee in hun jongere broer te helpen in de oorlog met zijn vader en nodigden Zeus uit de strijd te leiden. Zo begon een oorlog tussen de goden en de titanen waarin Zeus en zijn bondgenoten wonnen en Olympus aanvoerden.

Zeus' bondgenoten in de strijd tegen de titanen

Zeus alleen, was het onmogelijk om de macht te grijpen en vast te houden. De macht van de titanen was te groot.

Metida. De eerste bondgenoot van de meester van Olympus was Metida, dochter van de titaan Oceanus, die wijsheid en sluwheid verpersoonlijkte. Zij bereidde het drankje en adviseerde haar minnaar het aan Cronus te geven.

Broers en zussen. Zeus heeft vijf trouwe en dankbare metgezellen, broers Poseidon en Hades, zusters Hestia, Demeter en Hera. De goden sloten een verbond en zwoeren trouw.

Reuzen en Cyclopen. In de tienjarige oorlog tussen de Croniden en de Titanen was er lange tijd gelijkheid, geen van beide partijen kon de ander verslaan. Moeder zette Zeus aan, om nieuwe krachten aan zijn zijde te brengen. In de tartarus, gevangen, zaten de nog steeds bewapende reuzen en de drie broers van de Cycloop. Nadat hij de gevangen monsters had bevrijd, voedde Zeus hen met het voedsel van de goden - nectar en ambrosia - dat de reuzen kracht gaf. Voor de beslissende strijd met Cronus en de titanen, produceren de cyclopen wapens. Voor Zeus werd het meest geduchte en angstaanjagende wapen gesmeed: de bliksemschichten. De cyclops trainde de redder om hen perfect te controleren. Een drietand werd gesmeed voor Poseidon en een helm voor Hades. In het laatste gevecht werden de titanen verslagen en gevangen gezet in Tartarus.

Hercules en Athena. De strijd om de macht eindigde daar niet. Er moest gevochten worden tegen de reuzen. De reuzen waren sterfelijk en alleen een sterveling kon hen verslaan. Zo was er Zeus' nieuwe bondgenoot Heracles die met de hulp van Athena de reuzen versloeg.

Styx en kinderen. De mythologische belichaming van terreur Styx en haar kinderen (Kratos, Zela, Biya en Nika) namen het advies van de titaan Oceanus aan om de kant van Zeus te kiezen en werden zijn bondgenoten in de oorlog tegen de titanen.

Fetis en Briareos. Aan zijn bondgenoten kan worden toegevoegd zijn geliefde zeenimf Fetis, die samen met een andere geassocieerde hekkensluiter Briareos Zeus redde van Poseidon, die een opstand tegen de donderaar had georganiseerd.

Zeus' tegenstanders

Het hele leven van Zeus, voor de heerschappij van de vrede en de vestiging van de orde, werd doorgebracht in strijd. Strijd om te overleven, oorlog met titanen en atlantes, bestraffing van rebellen en overtreders van de gevestigde orde, bewijzen dat Zeus naast bondgenoten ook talrijke vijanden had. Deze om vatten:

Cronus. De vader van Zeus, verslagen door zijn zoon in een tienjarige oorlog. Nadat hij zijn vader had verslagen, doodde de Olympiër hem niet. Hij verbrijzelde Cronus en stuurde hem naar een welverdiende rust.

Gebroeders titanen. Cronus' broers Kei, Crius, Hyperion Iapetus confront werden Zeus op de berg Otris, terwijl deze laatste met Hades en Poseidon hun kamp opsloeg op de berg Olympus.

Typhon. Het monster, in woede voortgebracht door Hera, werd verslagen aan het einde van de Titanomachy.

Hera, Poseidon en Athena. Voormalige bondgenoten, na het verslaan van de Titanen probeerden een coup te plegen op Olympus, en wierpen Zeus omver. Het complot werd ontdekt door Fetida, de geliefde van de Donderer, die door de reus Briareos werd geholpen om met de rebellen af te rekenen.

Er waren veel goden en stervelingen die de gevestigde orde van het leven durfden te verstoren. Sommigen vielen ten prooi aan Zeus, anderen kregen gratie. Hoe dan ook, Zeus versloeg alle vijanden, want hij werd overal vergezeld door Nika, de godin van de overwinning.