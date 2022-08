Overleden

Dhr. G. Schaap

“Ik had graag nog een kaartje gelegd

of een bingo gedaan.” Als een meeuw, zo vrij in de lucht.

Verrast hij mij tijdens mijn laatste vlucht.

Genietend van het leven! Er was mij geen tijd meer gegeven.

Door de wind laat hij mij mee voeren.

Om voor altijd mijn dierbaren te beroeren.

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, nemen wij nu afscheid van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa die op de leeftijd van 84 jaar van ons is heengegaan

Gerard Schaap

* 24-11-1937 ~ † 02-08-2022

echtgenoot van Elly Kwakman (Mop)

Elly

Johan en Cilia

Rick en Thérèse

Chanel

Bobby

Laura en Jan

Tapas

2 augustus 2022

Bloedkoraal 68

1132 RK Volendam

Gerard is overgebracht naar ontvangstzaal “Het Avondlicht” in Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier is donderdag en vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren.

De uitvaart wordt gehouden op zaterdag 6 augustus 13.30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

Na afloop van de uitvaart is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in ontvangstzaal “Het Avondlicht”.

Wij willen de belangstellenden vragen zaterdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Gerard wil geen bloemen, maar een donatie aan de R.K. Parochie H.H. Maria en Vincentius.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.

