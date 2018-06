Familiebedrijf in Hoorn beschikt over uitzonderlijke 2500 vierkante meter aan producten

Bouchier Sports is een belevenis voor sportliefhebbers

De familie Bouchier is de Volendamse taal al behoorlijk machtig. Niet vreemd ook. Ze mogen dan een gigantische sportwinkel in Hoorn runnen, ze hebben al jarenlang een zwak voor dat vissersdorp aan het IJsselmeer en krijgen ook veel klanten uit die contreien over de vloer. Bouchier Sport 2000 staat bekend om zijn uitzonderlijk brede wintersportcollectie, maar is ook in de lente- en zomermaanden een ervaring op zich. Noem iets op sportief gebied en de kans is levensgroot dat ze het aanbieden. ,,Sportzaken als deze zie je nog amper", beseft mede-eigenaar Michel Bouchier.

De winkel is zo groot dat de familie Bouchier via een walkietalkie bij elkaar moet worden gebracht. Binnen vijf minuten zijn ze er: vader Guus, zoon Michel en dochters Leonie en Marloes. ,,Top dat je kon komen”, zegt Guus, terwijl hij een ouderwets ferme handdruk geeft. De ras-ondernemer heeft zijn bedrijf een paar jaar geleden overgedragen aan zijn kinderen. Hij voorziet ze op de achtergrond nog steeds van advies. ,,In de wintermaanden maak ik hier apfelstrudels en tap ik koffie. Dat soort dingetjes. Ach, het houdt je bezig.”

Kermis

Ondertussen komt er een andere medewerker aangelopen. Hij roept wat dingen in het Volendams en warempel komt het nog goed over ook. Bouchier Sport 2000 heeft door de jaren heen zoveel Volendammers op bezoek gehad dat bijna het hele team wel een beetje in ons dialect kan spreken. ,,Ik ging al met mijn vader naar FC Volendam toen de Expotribune nog niet bestond”, lacht Guus.

'We maken ook analyses

voor zooltjes. Die kun je dan

tevens gebruiken voor

in je werkschoenen'

Zoon Michel countert: ,,Hoe lang is dat geleden, pa? Jaar of zestig…?”

Guus: ,,Zoiets ja. In de jaren daarna gingen we vaak zeilend naar Volendam. Krantje halen.”

Michel: ,,De laatste twee jaar ben ik naar de kermis geweest. Ook leuk.”

Broers en zussen

Oké, zegt Michel, even ter zake nu. Het verhaal moet immers over het bedrijf gaan en niet over Volendam. Guus knikt instemmend. De vader van de ondernemersfamilie is nog altijd trots als hij om zich heen kijkt. Enerzijds omdat hij veel van zichzelf terugziet in zijn kinderen. Anderzijds omdat Bouchier Sport 2000 in Hoorn een lust voor het oog is. Met een totale oppervlakte van 2500 vierkante meter aan producten is het een walhalla voor iedere sportliefhebber. ,,We hebben tot twee jaar geleden nog wat andere winkels erbij gehad, maar die zijn inmiddels allemaal gesloten, zodat we al onze aandacht aan één winkel kunnen geven”, vertelt Marloes. ,,Dat heeft een hoop rust gegeven.”

Het is een bijzonder verhaal: drie kinderen die hun vader achterna gaan. Leonie: ,,We hebben een coach die ons eens in de zoveel tijd helpt te zorgen dat we op de werkvloer echt als collega’s met elkaar omgaan en niet als broers en zussen. Dat werkt goed. We zijn alle drie enorm gedreven en enthousiast en kunnen het goed met elkaar vinden. Dat willen we ook uitstralen richting de klanten.”

Tientje korting

In de wintermaanden heeft het familiebedrijf liefst 1500 vierkante meter aan wintersportartikelen. Nu, tussen de lente en zomer, hebben ze nog steeds een enorme wintersportcollectie. Maar het grootste deel bestaat uit zomerspullen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Duikbrillen, badkleding, slippers, zonnebrillen. Daarnaast heeft elke sport zijn eigen ruimte. Wandelen, hockey, judo, boksen, voetbal, tennis, skeeleren en ga zo maar door. ,,Voetbalschoenen kun je bij elke sportzaak halen, maar wij hebben hier werkelijk alles”, verzekert Michel. ,,En het is niet zo dat we het alleen verkopen. De hele zaak loopt vol met specialisten. We maken hardloopanalyses, hebben 24-uur bespanservice voor tennisrackets, leveren clubfitting voor golfclubs en zo nog veel meer.”

'Wij zijn de vierde generatie

Bouchier die een sportwinkel runt

en de eerste die niet in de binnenstad zit'

Marloes: ,,We maken trouwens ook analyses voor zooltjes. Die kun je dan tevens gebruiken voor in je werkschoenen. Dat biedt geweldige ondersteuning, waardoor je minder vermoeide voeten krijgt. Dit onderdeel is de laatste tijd heel populair.”

Michel: ,,Daarnaast hebben we tal van leuke acties. Zo beschikken we het hele jaar door over een mooi spaarsysteem. Bij iedere vijftien euro die je uitgeeft, spaar je een punt. Bij 25 punten krijg je een tientje korting. Dat kan dus flink oplopen.”

Potentie

Bouchier Sport 2000 verkoopt vrijwel alleen toonaangevende merken. Nike, Adidas, Speedo, Under Armour, Brunotti, Protest en nog tientallen. In de winter bieden ze onder meer Atomic Head, Fisher, Lange, Salomon, Nordica, Spyder en Goldbergh. Het kan allemaal, op dat fraai ingerichte industrieterrein in Hoorn. ,,Wij zijn de vierde generatie Bouchier die een sportwinkel runt en de eerste die niet in de binnenstad zit”, vertelt Michel. ,,Ik denk dat we daarmee een heel goede stap hebben gezet. We zijn gemakkelijk vindbaar en hebben hier legio parkeerplaatsen voor de deur. Het concept werkt heel goed. We zijn zelfs al aan het nadenken over uitbreiding. Deze winkel heeft nog zoveel potentie.”

De mogelijkheden qua bezoekmomenten zijn óók legio. Bouchier Sports is zeven dagen per week geopend. Meestal van 9.30 uur tot 18.00 uur. Alleen op donderdag tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag tot 17.00 uur. Leonie: ,,Er is een klein aantal feestdagen waarop we gesloten zijn, voor de rest kunnen de mensen op heel veel tijdstippen bij ons terecht. Om nog maar te zwijgen over onze recent geopende webshop.”

Bouchier Sports

Dr. C.J.K. Van Aalstweg 7C

1625 NV Hoorn

0229-215661 (Gratis Parkeren)

info@bouchiersport2000.nl

http://www.bouchiersc.nl/

OPENINGSTIJDEN

MA 13.00 - 18.00 uur

DI 09.30 - 18.00 uur

WO 09.30 - 18.00 uur

DO 09.30 - 21.00 uur (Koopavond)

VR 09.30 - 18.00 uur

ZA 09.30 - 17.00 uur

ZO 12.00 - 17.00 uur