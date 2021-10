De Waterdam volledig uitverkocht met Halloween

In zwembad “De Waterdam” vond zaterdagavond jl. het Halloweenzwemmen plaats. Vorig jaar kon het vanwege corona niet doorgaan en de editie van dit jaar was dan ook supersnel uitverkocht. Om klokslag 19.00 uur ging de deur van De Waterdam open.

Het binnenbad was door het personeel van De Waterdam weer prachtig versierd met een spookkasteel, heksen, skeletten, spoken, vleermuizen, grafzerken etc. Met een rookmachine werd een nevel in het zwembad gespoten om de sfeer nog eens extra te benadrukken.

De jongens en meiden konden aan allerlei spannende spellen deelnemen of de toekomst laten voorspellen bij een ‘waarzegster’. Het was weer een echt spektakel en complimenten aan de organisatie en laten we hopen dat het volgend jaar weer twee dagen kan en mag.