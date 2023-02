FC Volendam bevindt zich buiten het veld in impasse

Op het veld heeft FC Volendam in de eredivisie de weg omhoog gevonden, maar daarbuiten heerst chaos. Onenigheid over de te volgen koers – vooral met wie – zorgt voor een patstelling. De Raad van Commissarissen wees afgelopen week het verzoek af om Keje Molenaar toe te laten treden tot het bestuur. De gemoederen lopen intussen hoog op en discussies gaan al lang niet meer over de inhoud, omdat niet iedereen die tot in detail kent. De interventie van tv-voetbaldeskundigen en mensen op social media heeft inmiddels gezorgd dat schade wordt aangericht bij betrokkenen en hun gezinnen.

Door: Eddy Veerman

Succes heeft vele vaders en vrienden, maar die saamhorigheid blijkt een beperkte houdbaarheidsdatum te hebben als de prestaties minder zijn. Nog geen half jaar nadat een deel van de bevolking de ‘promotiebotter’ met kippenvel binnenhaalde en betrokkenen met tranen in de ogen dat legendarische onthaal in de haven beleefden, is er sprake van verdeeldheid. En hebben zich vanuit allerlei geledingen zoveel mensen tegen verschillende dossiers aan bemoeid, dat de club FC Volendam niet voor het eerst in de geschiedenis speelbal is geworden van een machtsspel. Door verspreiding van desinformatie – zowel binnen als buiten de club – wordt al dan niet bewust aan het beïnvloeden van de beeldvorming gedaan. De situatie tussen de bestuurlijke organen bevindt zich in een impasse. En die zal spoedig moeten worden doorbroken, gezien de impact die het nu al – nu nog buiten de lijnen – heeft.