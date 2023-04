Geen uitsupporters SC Cambuur welkom bij wedstrijd tegen FC Volendam

Er zijn bij de thuiswedstrijd van FC Volendam tegen SC Cambuur geen uitsupporters welkom. Dit heeft de driehoek (Openbaar Ministerie, politie en de burgemeester) na overleg besloten. De wedstrijd van FC Volendam tegen SC Cambuur wordt op vrijdagavond 21 april gespeeld.

Veiligheid

De belangrijkste reden dat hiertoe besloten is, is dat er geen supportersbegeleiders van de politie meereizen met de supporters van SC Cambuur. Aanleiding zijn meerdere misdragingen van een deel van de SC Cambuur supporters. Dit gedrag heeft geleid tot de beslissing van de Eenheid Noord-Nederland om geen supportersbegeleiders meer mee te sturen naar uitwedstrijden. Hierdoor is er geen zicht op de supporters uit Leeuwarden. En zonder zicht op wie de supporters zijn is het niet duidelijk wie zich waar in Volendam bevindt. Dit brengt een veiligheidsrisico met zich mee. FC Volendam heeft Cambuur Leeuwarden hier inmiddels van op de hoogte gesteld.

Vier thuiswedstrijden

FC Volendam speelt dit seizoen nog vier thuiswedstrijden. Per wedstrijd wordt een advies opgesteld en wordt besloten of- en hoe er uitsupporters worden ontvangen. Dit houdt ook in dat er aanvullende (fysieke)maatregelen genomen kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de eerstkomende wedstrijd van FC Volendam tegen PSV op zondag 16 april aanstaande.

Veilig en gastvrij

Burgemeester Lieke Sievers laat weten dat het niet ontvangen van uitsupporters een uiterste maatregel is. ,,Uiteindelijk willen we niets liever dan veilig en gastvrij voetbal in Volendam. En dat iedereen de wedstrijden kan bezoeken. Daar staan we met elkaar voor. Het is en blijft ons uitgangspunt. Maar dit staat helaas behoorlijk onder druk en kan alleen gerealiseerd worden als niemand excessen pleegt of toestaat en iedereen verantwoordelijkheid neemt om wangedrag aan te pakken.’’

Foto: www.dijksmedia.nl